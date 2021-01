«No hay cupo» y ser joven no garantiza salir librado del COVID-19, advierte médico

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los casos de COVID-19 en Honduras siguen al alza, sin embargo, en las calles del país se pueden observar aglomeraciones de personas, muchas de ellas sin siquiera llevar mascarilla y sin respetar las medidas de bioseguridad.

Por lo cual, la médico Zenaida Sánchez Flores, en su cuenta de Facebook, publicó un mensaje con el fin de que la población reflexione. En uno de los párrafos, la profesional de la salud, le dice a los ciudadanos que «no todo es meme«.

Junto al mensaje, la médico publicó una fotografía en donde muestra cómo quedan los profesionales de la salud tras largas jornadas luchando contra el mortal virus en los hospitales.

Ella, en su mensaje, detalla que en los hospitales públicos no hay cupos, tampoco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Si una persona quiere ingresar a un pariente a una clínica privada deberá pagar el ingreso que oscila entre L50 mil y L80 mil, sumado al costo diario, apuntó.

De igual forma, relató que cada día se vuelve más difícil conseguir tanques de oxígeno y hasta manómetros. «Casi todos conocemos a alguien contagiado o que haya perdido un familiar por COVID-19«.

Médicos y enfermeras perdieron la lucha

Sánchez recordó a la ciudadanía que hasta la fecha ya van cerca de 60 médicos y casi la misma cantidad de enfermeras que han perdido la vida a causa del COVID-19 «y ni hablar de cuántos hondureños más».

Contó que labora en un triaje y que a diario se reciben 15 casos positivos y que ingresan en calidad de delicados o graves entre 3 y 5. Lo más preocupante es que se trata de «un pueblo pequeño».

«Si usted aun cree que esto no existe o que usted está exento lo invito a que se cruce por el triaje o por un hospital y luego debatimos», añade el escrito.

«No sea terco!!! quédese lo más a pueda en su casa… Si sale, tome sus medidas extremas.

No visite ni permita que lo visiten, sea celoso de su salud. El COVID-19 no es un juego, estamos perdiendo gente joven sin enfermedades de base igual que adultos mayores, el hecho que usted sea joven NO garantiza que se librara bien», advirtió.

Ella relata que todos los días vive de cerca la situación del COVID-19 y «le digo que usted no quiere estar en esa situación. HAGA CASO, ¡cuídese y cuide a los suyos! ¡NO TODO ES MEME gente!» cita el mensaje publicado en Facebook.

