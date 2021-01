COPEMH: Por la pandemia, 40 % de niños no podrán estudiar este 2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Debido a la pandemia de la COVID-19, un 40 % de los niños del país no podrá estudiar este año escolar, según el secretario del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), Geovany Coello.

A través de medios locales, el dirigente magisterial señaló que las cifras son alarmantes, porque para el 2020 hubo una deserción escolar del 60 %.

«Se espera un 40 % menos de matrícula en comparación al año pasado. Es decir, un 40 % de niños no podrán estudiar este 2021 por la pandemia. Los padres de familia no tienen la capacidad para matricular a sus hijos y no hay quien los vaya a buscar a sus hogares para que retornen a los centros educativos”, lamentó Coello.

De acuerdo con el secretario del COPEMH, muchos docentes no tienen las condiciones y equipos necesarios para impartir clases virtuales.

Además, dijo que existe una preocupación por parte de los maestros en relación a que eran ellos quienes buscaban a los alumnos en años anteriores. «Ahora les resulta difícil debido al posible contagio del virus», finalizó el entrevistado.

Educación: En febrero comienza matrícula de estudiantes

Recientemente, el secretario de Educación, Arnaldo Bueso, informó que el próximo 1 de febrero de 2021 iniciará el proceso de matrícula de estudiantes en los distintos centro educativos.

El funcionario explicó que para este proceso de matricular no se necesitará llevar partida de nacimiento como años anteriores.

«Quiero informar que no es necesario la partida de nacimiento, eso automáticamente la tenemos. Queremos que todos los educandos lleguen a clases. No tenemos restricción alguna y estamos preparándonos«, aseguró.

De igual forma, Bueso comunicó que a partir del 15 de enero se lanzará una campaña que permitirá tener una cantidad de estudiantes que supere las expectativas. Sin embargo, remarcó que el retorno a clases presenciales no es una opción en este momento.

«Tenemos que arrancar este año escolar en febrero bajo el mismo esquema ‘Te queremos estudiando en casa’ porque no tenemos condiciones por el nivel de contagio que hay», manifestó.

«Hemos considerado realizar pequeños pilotajes en zonas donde no ha habido contagios. De esa forma evaluaremos los comportamientos de cómo se maneja la situación”, añadió.

