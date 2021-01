Garantizar a estudiantes y maestros el acceso a internet, recomienda Brevé para 2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El exministro de Educación, Marlon Brevé, se refirió a los retos que presenta el sistema educativo del país para este 2021 y señaló que uno de los más importantes es ofrecer logística para la modalidad de clases virtuales a los estudiantes.

Brevé, quien es actual rector de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), es del criterio que hay un gran reto para el nuevo año, y es asegurar la conectividad a internet para los estudiantes.

Explicó que lo anterior es debido a que todo apunta, que las clases seguirán siendo virtuales, pues la pandemia continúa y contrario a estar acabando, la COVID-19 está atacando a los hondureños, con mayor fuerza.

Limitantes para recepción de clases en 2020

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, las clases presenciales quedaron el olvido y para poder culminar el año escolar, las autoridades implementaron la modalidad virtual. Sin embargo, no todos los estudiantes contaban con los recursos para continuar.

“1.5 millones de niños quedaron recibiendo clases, pero muchos de ellos no lo hacían de forma continua, muchos de ellos lo hacían con medios no muy buenos, por ejemplo el WhatsApp, esa no es una buena plataforma para brindar educación”, manifestó.

Por lo anterior, Brevé sugirió internet gratuito, pero también la implementación de una plataforma. El beneficio deberá ser para maestros y alumnos.

“El gran reto es asegurar que haya navegación gratuita, conectividad gratuita para todos los docentes y niños de los centros educativos públicos”, recomendó.

Por otra parte, el experto en temas de educación consideró que lo primero que hay que hacer en educación, es reincorporar a todos los niños y jóvenes que quedaron fuera del sistema.

