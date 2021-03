Niña de 12 años accede a la universidad; sueña ser ingeniera de la NASA

CURIOSO.- Alena Wicker de 12 años de la ciudad de Tempe (Arizona, EE.UU.), ha terminado la secundaria y fue aceptada para asistir a la Universidad Estatal de Arizona. La niña prodigio sueña con ser ingeniera de la NASA una vez logre especializarse en ciencias astronómicas y planetarias, así como en química, reporta ABC 25.

«Siempre me ha gustado soñar con ser ingeniera de la NASA, porque a lo largo de mi vida me ha gustado construir», recalca la adolescente, que desde niña mostró una atracción obsesiva por los bloques de construcción de LEGO. Si todo sale bien, la menor habrá terminado la educación superior con 16 años.

La niña prodigio sueña con crear róvers parecidos a Perseverance, que aterrizó con éxito en Marte el pasado 18 de febrero para buscar señales de vida. Wicker espera poder manejar futuros aparatos espaciales de este tipo cuando se gradué de la universidad.

«No importa tu edad, ni lo que planees hacer. Ve por ello, sueña y luego cúmplelo», enfatizó la adolescente.

Fuente RT.

