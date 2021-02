REDACCIÓN. Fue la semana pasada cuando La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) dio a conocer que el robot llamado «Perseverance» había llegado al planeta Marte.

Cuatro días después de que la NASA mostrara varias imágenes, ahora también ha decidido compartir con la humanidad unos videos que muestran cómo fue el aterrizaje de la nave.

“Queremos hacerles partícipes de este viaje, son vídeos realmente asombrosos. Es la primera vez que hemos podido capturar un acontecimiento como la llegada a Marte”, ha dicho a modo de presentación Mike Watkins, director del Jet Propulsion Laboratory de la agencia espacial en Pasadena (California).

Uno de los videos dura 3 minutos y 25 segundos. Muestra en alta resolución el descenso de la nave hasta la superficie marciana desde el momento en que se desplegó el paracaídas para ralentizar su aproximación, cuando la sonda se encontraba todavía a 12 kilómetros del cráter escogido en el hemisferio norte del planeta para comenzar la exploración.

El video muestra una superficie marrón con destellos rojizos, no muy distinta a un desierto rocoso enmarcado por colinas que se levantan en la distancia. «Touchdown confirmed (aterrizaje confirmado)», gritaron entonces a modo de celebración los científicos de la NASA.

Una vez que el robot estaba en el llamado «planeta rojo», tomó varias fotografías que han cautivado a millones de personas en todo el mundo.

Desde el aterrizaje el pasado jueves, la misión avanza sin contratiempos, según los ingenieros de la NASA. “El Perseverence se encuentra bien de salud, todas sus actividades prosiguen como habíamos planeado”, ha afirmado Jessica Samuels, una de las responsables de la misión.

La nave permanecerá un breve tiempo en Marte, para que pueda recopilar todo tipo de información que pueda servirle a los expertos de las NASA para futuras visitas al planeta vecino de la Tierra.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021