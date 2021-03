Movimiento Yanista procesó 51 % de las actas; declara que Yani es el ganador

TEGUCIGALPA-HONDURAS. Con el 51 por ciento de las actas procesadas, el Movimiento Yanista que lidera el precandidato presidencial, Yani Rosenthal, es prácticamente el ganador de las elecciones internas del Partido Liberal de Honduras.

Así lo dio a conocer el mismo abogado, Yani Rosenthal, durante una conferencia de prensa que realizó desde la sede del Movimiento Yanista.

«El equipo técnico que encabeza don Edwin Ordoñez ha avanzado mucho y ha procesado 4,090 actas de las 7,960 actas que tiene el partido. Eso equivale a un porcentaje del 51 % de las actas, es decir, que más de la mitad de las actas están procesadas», inició detallando el precandidato presidencial.

Con esos datos, el empresario sampedrano confirmó que encabeza el resultado con un 48 % de los votos contabilizados. En segundo lugar está Luis Zelaya con un 26 % y en tercer lugar, Darío Banegas con un 12 %. Asimismo, indicó que hay un 5 % de votos nulos y 7 % de votos blancos.

PL excederá los 800 mil votos en elecciones generales

«Con el 51 % contabilizado se pueden ver que hay 421 mil votos ya en total. Esto significa que el Partido Liberal va exceder la cifra de 800 mil votantes en las próximas elecciones generales«, aseveró.

«Hoy estoy aquí con este equipo porque cuando yo regresé a Honduras y ellos me pidieron que fuera candidato, yo no quería pero me insistieron y me engancharon y cuando yo les dije que sí lo iba hacer, fue porque me vine a encontrar un Partido Liberal que estaba muy deteriorado, prácticamente destrozado. Inclusive, mucha gente me dijo que para qué me iba a meter como candidato del Partido Liberal si este instituto político ya era un cadáver. Lo que vas agarrar es una momia aseguraban, pero asumí el reto. La primera parte que nos pusimos como reto de la ruta que yo les marqué a los liberales, es una ruta muy clara, fortalecer el partido, darle efervescencia y una nueva al Partido Liberal», destacó Yani Rosenthal.

En ese sentido, resaltó que en estas elecciones primarias lograron pasar de los 400 mil votos que obtuvo el PL en las elecciones generales de 2017.

«Hoy 4 años después estamos duplicando esa cifra y eso nos dice muchas cosas. La primera es que muchos creían que esto era imposible, que este movimiento pudiera ganar y que era un tremendo error que lo organizáramos. Hemos demostrado que en Honduras lo imposible es posible, que este movimiento si ganó y que el partido se revivió. Y, si logramos esto ahora, vamos por lo que la gente cree que es imposible. Vamos por el triunfo del Partido Liberal en las elecciones generales del 27 de noviembre», enfatizó el también abogado.

Para finalizar, Yani Rosenthal dijo que en Francisco Morazán el Movimiento Yanista obtuvo el 45 % de los votos, Luis Zelaya 34 % de los votos y Darío Banegas el 10 % de los votos.

