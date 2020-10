HONDURAS. La «zona de desarrollo», mejor conocida como ZEDE, que varios empresarios extranjeros y locales planean situar en Roatán, Islas de la Bahía, parece que será una realidad, y ahora, pusieron sus ojos en más municipios del país.

Choloma

Actualmente, la ciudad que más suena para albergar una ZEDE es Choloma, pero sus residentes afirman que no van a dar entrada a los inversionistas. No obstante, hasta ahora no hay nada confirmado. De todos modos, la población ya está alerta.

La Ceiba

Pero, ¿Qué otros municipios están en la lista de «Honduras Próspera»? Según dijo Erick Brimen, quien es CEO de dicha organización, principal promotora de las ZEDEs, La Ceiba también resulta ser un lugar apetecible.

Y es que, de acuerdo con los involucrados en el proyecto, La Ceiba está idealmente situada para generar una reubicación de las cadenas de suministro de empresas estadunidenses, canadienses y latinoamericanas para atraer inversiones instaladas en Asia.

En La Ceiba, Próspera Honduras proyecta un parque industrial, el cual cuenta con la asesoría de InSITE BAVARIA y una consultora alemana encargada de localización de negocios y asociada con la Universidad Técnica de Múnich.

«El tema de covid-19 nos ha dado valor en nuestra motivación, porque la necesidad es más grande. Nos mueve a decir agrega, invierte más. Esta pandemia nos ha mostrado que no todo es globalización, el panorama político en Estados Unidos es mover la cadena de producción a la región, pero no todos estarán pensando en la nación norteamericana, pero están viendo dónde se pueden reubicar, nosotros tenemos la solución: La Ceiba. En este punto se pueden reubicar las manufacturas que están en China, por ejemplo. Las ensambladoras de carros, también», indica Brimen.

Cuyamel

Asimismo, Erick Brimen, dijo que además de La Ceiba, hay un lugar en la zona norte que también es objetivo de Honduras Pósprera, y se trata de Cuyamel, Cortés.

«Estamos comenzando con cincuenta y ocho acres, pero tenemos opción de comprar aproximadamente unas 400 acres adicionales en total para seguir creciendo más adelante como en el corredor norte en general, con La Ceiba en particular, también Cuyamel”, sostuvo el CEO.

Amapala

Por otro lado, se debe mencionar que las ZEDEs no son una idea nueva en Honduras, pues se aprobaron en 2013, y no fue hasta 2017 que se dijo que la turística isla de Amapala, Valle, albergaría la primera «ciudad modelo del país». No obstante, producto de la oposición de la gente, la intención nunca se concretó.

¿Cómo funciona la ZEDE?

Las «Zonas de empleo» son áreas del territorio nacional sujetas a un «régimen especial», en las que los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, entre otras competencias.

Lo anterior, significa que las ZEDES puede establecer sus propios órganos de seguridad interna, como, por ejemplo, conformar una policía al servicio de su área de desarrollo. A su vez, órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario.

Pero, a pesar de eso, cualquier hondureño puede entrar y salir de ésta, y «no existe ningún impedimento que lo prohíba», afirma el sitio zede.hn.

Los inversionistas de las ZEDEs estarán obligados a emplear, como mínimo, 90% de hondureños. Y también, deberán pagarles el 85% del total de los salarios que devengan en sus respectivas empresas.

Asimismo, las «ciudades modelo» tienen la potestad de recaudar sus propios impuestos, pero el 12% del total que llegue a sus arcas deberá entregarlo al Estado de Honduras, comentó Guillermo Panting, analista político y economista.

Y coincidiendo con Pablo Kummetz, Panting dijo que, para que las ZEDEs ayuden a Honduras alcance un nivel de desarrollo similar al de Hong Kong «deberán pasar varias décadas». No algo a corto plazo, como algunos han querido dar a entender, dijo.

