Melania Trump se burla de niños migrantes en cárceles de ICE; revelan grabación secreta

ESTADOS UNIDOS. Una nueva polémica envuelve a la familia Trump, en esta ocasión no se habla del reconocido presidente, sino de su esposa Melania, ya que este jueves, CNN reprodujo por primera vez un audio, donde la primera dama se encuentra burlándose de los niños migrantes.

Entre burlas y obscenidades, se escucha hablar a Melania con una antigua asesora. Es importante señalar que, la esposa de Trump, se quejó en 2018 de las tradicionales actividades de decoración navideñas que le corresponden por su puesto.

En el audio difundido se oye como la primera dama confiesa: “Estoy trabajando muchísimo con las cosas de navidad”. De igual manera, es necesario indicar que, en la grabación secreta, Melania charlaba con Stephanie Winston Wolkoff, quien fuera su confidente.

Específicamente, en esta grabación de julio de 2018, la esposa de Trump se queja de la critica que recibió su esposo en aquel verano, en base a la “separación en la frontera de familias”.

Ella aseguró que su esposo no habla de tragedias con los menores, sino que pone el foco en el trafico de personas, agregando que en estos albergues los tratan mejor que en su país, y que los niños al llegar, incluso, dicen “guau”, ya que no tienen eso en su propia nación.

“Dijeron que los niños dicen guau, dormiré en la cama, tendré mi propio gabinete, así que es muy triste escucharlo…justo ellos duermen en el piso, ya sabes no están mal ahí”, dice la primera dama en la grabación.

Here's all of the Melania Trump audio played on @andersoncooper tonight. The audio was taped by her former friend and advisor @SWWCreative.

In the tapes, Mrs. Trump talks about:

– Family separations

– Christmas

– "Liberal media"

– The "I really don't care" jacket pic.twitter.com/N2Y8QtqD8n

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) October 2, 2020