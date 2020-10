Debate presidencial EEUU: cinco frases controversiales de Trump y Biden

ESTADOS UNIDOS. Comienzan los debates presidenciales entre Donald Trump y Joe Biden, entre críticas, gritos e interrupciones, por parte de ambos candidatos, que quedaron grabadas en la historia.

El primer debate presidencial se llevó a cabo este martes, 29 de septiembre a las 9:00 p.m. hora este de EEUU. El cual, estaba moderado por Chris Wallace, presentador de Fox News Sunday.

La discusión ideológica llevada a cabo en la en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, llevó a que algunos expertos dijeran que tal debate había sido un desastre.

Russ Schriefer, un estratega republicano, es uno de ellos, quien preguntó: “En serio, ¿sería un problema que no hubiera más debates? ¿A alguien le sirvió este desastre?”.

Según encuestas informales de medios, para saber quién les había parecido que ganó la discusión, Trump les pareció mejor posicionado. Sin embargo, este ganó nada más por una leve diferencia.

Por otro lado, otros medio mostraban cifras que favorecían al demócrata.

Doug Schoen, analista, dijo en Fox News: “Aunque, en términos de estilo, el presidente Trump fue el claro ganador: tuvo el control de la conversación y de la discusión, y si acaso no resultó presidencial, ciertamente estuvo más al mando”.

Lo cual, desde la perspectiva de Fox, fue lo central, ya que no hubo mucho más que estilo en la noche del 29 de septiembre: “Si bien el debate fue contencioso, y en ocasiones se puso personal, careció de sustancia real que pudiera cambiar las actitudes de alguna forma significativa”.

Lo anterior porque, con los debates, se pretende ganar a las personas que están indecisas en cuanto a quién votar. Y no son críticas entre candidatos.

Momentos controversiales

“Es difícil decir algo con este payaso”

En un momento dado, tras varias interrupciones por parte del presidente Donald Trump, Joe Biden mandó a callar al candidato republicano.

“Es difícil decir algo con este payaso”, dijo en un momento dado. “Cállate, colega”, dijo en otro momento y en otra ocasión manifestó que el presidente seguía “parloteando”.

Trump arremete contra hijos de Biden

Biden empezó hablando sobre el servicio militar de su hijo, Beau, en el Ejército. Quería atacar a Trump por supuestamente haber dicho en privado que los soldados son “pringados” y “perdedores”.

Biden defendió a su hijo, fallecido de cáncer en 2015. No obstante, Trump le empezó a interrumpir y a preguntar por su otro hijo Hunter, criticado por supuesta corrupción en Ucrania.

“A Hunter le echaron del Ejército con deshonor y no tuvo un trabajo hasta que te hicieron vicepresidente”. Biden solo acertó a decir que “nada de eso es verdad” y añadió que su hijo Hunter tuvo “un problema de drogas, como en muchas familias”.

«El perrito de Putin»

Cuando hablaban sobre la recesión económica del país y cómo la enfrentarían, Biden aseguró que se ha enfrentado a Vladimir Putin. Y agregó que el presidente es «el perrito» del mandatario ruso.

«El hecho es que yo me he enfrentado a Putin y le he dicho que no vamos a aguantar ninguna de sus cosas; él es el perrito de Putin y él no ha dicho nada sobre el premio sobre los soldados americanos» mencionó Biden.

«No hay nada inteligente en ti»

En medio del contexto de la pandemia, Biden declaró que muchas personas más iban a morir si el presidente no se ponía «más inteligente».

A los que Trump respondió: “¿Usaste la palabra inteligente? Nunca uses la palabra inteligente a mi alrededor porque no hay nada inteligente en ti, Joe».

Hillary «la retorcida»

Las palabras de Trump en cuanto a la excandidata presidencial por el partido demócrata, Hillary Clinton salieron cuando trató de argumentar que ella había espiado su campaña. Y atribuyó a eso, la razón por lo que no hubo una buena transición a su Gobierno.

Se cambiará el formato del debate

Palabras como «caótico» y «agrio» son algunas de las descripciones que le atribuyen al primer debate, por ello, la Comisión de Debates Presidenciales anunció que se introducirán “cambios”.

Esto, con el objetivo de que los futuros cruces entre los candidatos sean “más ordenados”.

“El debate de anoche dejó claro que es necesario incorporar una estructura adicional al formato para los debates restantes con el objetivo de garantizar una discusión más ordenada de los temas”, afirma el comunicado.

Además, anticipan que la Comisión anunciará “a la brevedad” esos cambios, y que buscará añadir herramientas adicionales que sirvan a mantener del orden.