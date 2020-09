Las millonarias deudas de Trump: 10 años sin pagar impuestos, según NYT

ESTADOS UNIDOS. El diario The New York Time, reveló información financiera del actual presidente, Donald Trump, donde demuestra las deudas millonarias de este, por no pagar impuestos.

El aura de hombre de negocios de éxito y supermillonario que caracterizó a Donald Trump, se opacó con la publicación de este domingo del diario The New York Times.

Periodistas de este medio, realizaron una investigación exhaustiva durante cuatro largos años para dar con la información. La cual, hasta ahora era secreta y desconocida.

Según el diario, su factura fiscal es mucho menor a la que pagan la inmensa mayoría de familias americanas. Quienes aseguran haber accedido a sus declaraciones de las dos últimas décadas.

El diario menciona que Trump sólo pagó 750 dólares en el 2017, que corresponde a su primer año en la Casa Blanca. El año anterior a ese, 2016, igualmente sólo pagó 750 dólares en impuestos.

En 10 de los 15 años anteriores a su elección, el empresario no pagó ni un solo dólar al Servicio de Recaudación de Impuestos federal. La razón, sus negocios –sus hoteles, campos de golf, clubes…– perdieron más dinero del que ganaron.

Pérdidas millonarias

Desde que Trump es presidente, sus propiedades han albergado un sinfín de actos políticos que han alimentado las acusaciones de conflictos de intereses contra el presidente. El cual, se negó a desprenderse de sus empresas al llegar a la Casa Blanca.

Las declaraciones de impuestos de su grupo de empresas están sujetas a una auditoría desde hace años por cómo se desgravó 72 millones en pérdidas. Entre los gastos descontados figuran 70.000 dólares en peluquería para las apariciones de Trump en televisión.

Asimismo, The New York Time menciona otros gastos como las facturas pagadas a su hija Ivanka como consultora, a pesar de que ya era empleada del grupo.

La presión aumenta para el presidente. Según el diario, en los próximos cuatro años vencerán préstamos valorados en 300 millones.

Por su parte, Trump se ha negado a publicar sus declaraciones de impuestos, como han hecho todos los presidentes estadounidenses desde los años 70.

“Esta historia son noticias falsas, totalmente inventadas”, replicó el mismo domingo en una rueda de prensa en la Casa Blanca una hora después de que el Times publicara la noticia.

“He pagado mucho y he pagado muchos impuestos estatales”, sostuvo Trump, sin aceptar preguntas sobre los detalles de las deudas.

La información se ha conocido a solo dos días de que Trump se enfrente a su primer debate con su rival demócrata, Joe Biden.

Fuente: La vanguardia

