Donald Trump y Melania dan positivo a COVID-19; entran a cuarentena

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su cuenta de Twitter cerca de la una de la madrugada de este viernes (hora de Nueva York) que él y la primera dama, Melania Trump, dieron positivo a COVID-19 y entrarán en cuarentena.

“Saldremos de esto JUNTOS”, ha escrito el mandatario. La noticia de la enfermedad del presidente de Estados Unidos es el penúltimo bidón de gasolina en una campaña electoral cargada de sobresaltos.

El país del norte está a solo 33 días de las elecciones que decidirán quién ocupa la Casa Blanca.

Con 74 años de edad, el mandatario decidió esta noche hacerse el test de la COVID-19 después de que Hope Hicks, una de las más cercanas asesoras del presidente diera positivo a COVID-19.

Hicks, de 31 años, viajaba a bordo del Air Force One con Trump cuando este voló a Cleveland, en el Estado de Ohio, para participar en el primer debate electoral frente a su rival demócrata Joe Biden.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020