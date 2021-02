Segura: Partido Liberal debe definir alianzas políticas en próxima convención

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El diputado y jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras, Mario Segura, consideró que en la próxima convención de la institución política se tiene que definir el tema de las alianzas con otros partidos.

“Veníamos manejando que la unidad del partido la lograríamos después de las elecciones internas. Pero con las declaraciones dadas este día por don Luis Zelaya, quizá ese objetivo no sea posible ya”, dijo inicialmente Segura a una radio.

El legislador aseguró que las bases de la institución política están pidiendo la unidad del Partido Liberal. Pero, este aspecto solo será posible si Darío Banegas o Yani Rosenthal ganan las elecciones internas.

“No será posible la unidad con Luis Zelaya, porque le quiere entregar una parte del Partido Liberal a Salvador Nasralla”, agregó Mario Segura.

La decisión de alianzas debe salir de la convención

En tal sentido, el diputado Mario Segura consideró que las alianzas con otros partidos políticos deberá ser una decisión que tiene salir de la próxima convención del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).

Asimismo, el legislador sostuvo que el PL es quien puede asegurarle el bienestar social a Honduras, pues ya el Partido Nacional demostró su incapacidad para gobernar.

¿Prohibidas las alianzas en próximas elecciones?

Hace unas semana, tras las declaraciones de representantes de algunos partidos de oposición sobre la supuesta prohibición de alianzas políticas, Mario Segura aclaró que la nueva Ley Electoral no lo contempla.

«El proyecto electoral va igual al anterior. No se ha hecho ningún cambio (…) No hay ningunas prohibiciones más de las que existían ya en la ley anterior, donde también hubo alianzas y que no se vayan a permitir queda totalmente descartado», dijo Segura.

Sobre el mismo tema, el líder liberal hizo hincapié en que el tema de las alianzas políticas ha sido seriamente discutido.

