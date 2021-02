Gremio médico sale a las calles: protestan frente al hospital móvil de TGU

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este sábado, los representantes del Colegio Médico de Honduras (CMH), en conjunto con personal de Salud, realizaron un plantón frente al hospital móvil de Tegucigalpa como protesta por el mal manejo de la pandemia que, consideran, ha dejado como resultado muchas pérdidas en el gremio.

Asimismo, otro de sus puntos es hacer notar el momento histórico que está viviendo el país con la alta cifra de contagios de COVID-19 y hacer eco de todos los problemas que aqueja el gremio médico por la falta de recursos y espacios para hacer frente a la enfermedad.

El vicepresidente del CMH, doctor Samuel Santos, indicó en horas previas que el plantón lo realizarían frente al hospital móvil, ya que esa estructura no ha funcionado como el pueblo hondureño quiere.

Acotó que esos módulos no eran lo que se necesitaba, lo que se ocupaba eran hospitales adecuados para el manejo de la pandemia, lo que «está costando la vida de muchos hondureños, incluyendo varios médicos y enfermeras».

Por su parte, la doctora Suyapa Figueroa, explicó que el personal médico está renunciando porque no quieren laborar en los módulos hospitalarios y aseveró que el motivo es porque «son latas, no es un hospital. Venir a trabajar aquí es firmar su muerte».

«Estafa continuada», dice Figueroa

Figueroa señaló que «aquí hay una estafa continuada y flagrante contra el pueblo hondureño y no para y no va parar porque no hay independencia de poderes».

Mencionó que el CMH tiene un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del cual no les han brindado respuesta, por lo tanto, buscarán ser escuchados por instancias internacionales.

A su vez, habló sobre el papel de la Mesa Multisectorial y señaló que «es un fiasco, representa únicamente a un grupo de sectores privilegiados del país».

Objetivo del plantón

La médico explicó que con el plantón «lo que yo quiero es llamar la atención, le estoy pidiendo a la gente honesta de este país que reflexione, que nos unamos y que realmente interpelemos y hagamos una acción que asegure que estos delincuentes que gobiernan no sigan saqueando este país».

Añadió que deben salir del poder las personas que están manejando el Estado y también la Secretaría de Salud, sugirió «que se vaya la ministra, los incapaces, pero también los ladrones».

