«Talentoso y devoto»: joven que murió ahogado promovía destinos turísticos de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un hombre «alegre, lleno de amor por su país y un promotor del turismo», así definen a David Sosa, un hondureño que perdió la vida de manera trágica ayer miércoles en Choluteca, en el sur de Honduras.

David, andaba en compañía de su mejor amigo, Juan Álvarez, y para sofocar el calor en esta Semana Santa y divertirse un poco, se fueron a bañar a una posa. Sin embargo, ambos jóvenes corrieron con mala suerte, y perecieron a causa de sumersión en las profundas aguas, expresaron testigos.

La noticia de su repentina muerte ha causado mucho pesar en varios grupos de voluntariado de Honduras, donde se desempeñaba como miembro. Sosa, amaba tanto al país que lo vio crecer, que hacía todo lo posible para promoverlo, publicaron conocidos.

Además, fungía como líder en una iglesia, donde llevaba un ejemplo de fe y hermandad, su memoria será imborrable, de acuerdo con sus conocidos.

Las redes sociales se han inundado de muestras de acompañamiento a la familia de David, y además mostraron fotografías del «gran hombre que era» y cómo disfrutaba hacer las actividades de voluntariado.

Lea además: Choluteca: dos jóvenes mueren ahogados cuando bañaban en un río

Irreparable pérdida

David Sosa era parte de la The Foundation for Education in Honduras (FEIH), por esa razón la entidad publicó en su página de Facebook algunas fotografías, donde él aparece acompañado de un mensaje.

El mensaje de FEIH cita: «Estamos profundamente entristecidos por la noticia de que nuestro querido fotógrafo y videógrafo FEIH, Eric David Sosa, falleció en un trágico accidente esta semana. Eric se unió a FEIH hace 3 años y fue el mejor de los mejores. Era increíblemente talentoso y devoto».

«Su vida era para trabajar con organizaciones sin fines de lucro como FEIH. Su recuerdo vivirá en el increíble trabajo que hizo para nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones van a los amigos y familiares de Eric. Se le extrañará mucho», agrega.

1 of 5

Asimismo, la ONG «Patechucho Honduras» expresó en sus redes sociales el pesar por la pérdida de David Sosa. En su perfil de Facebook colocaron un acuerdo de duelo y una imagen para honrar su memoria.

De igual manera, personas que conocieron a David a lo largo de su vida han mostrado su tristeza ante su repentina partida. Ellos lo recuerdan como un hombre lleno de energía, positivismo y amor por su país. También, han expresado sus muestras de apoyo y solidaridad hacia su familia en este momento tan difícil.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0