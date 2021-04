Misa Crismal| Cardenal: «No nos abandonemos, la emergencia no se ha superado»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Durante la Misa Crismal de hoy, Jueves Santo, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez hizo un llamado a los sacerdotes y a la congregación católica para que se preserve el significado de su llamado sacerdotal.

En primera instancia el líder de la Iglesia Católica de Honduras agradeció a los sacerdotes por su «trabajo pastoral, dedicación, sacrificio, cariño y celo». Asimismo los animó para que sigan la lucha por seguir a Jesús.

A su vez, Rodríguez destacó la creatividad y los esfuerzos que han hecho las comunidades cristinas por mantener viva la iglesia durante «estos tiempos difíciles».

Continuó agregando que «hoy queremos cantar la infinita misericordia del Señor que ha constituido nuestra familia presbiteral como una continuación en la historia de la presencia pastoral del Señor Jesucristo. En él somos sacerdotes para siempre. En este día de gracia y bendición queremos renovar el fervor sacerdotal contemplando al Señor Jesús, sumo y eterno sacerdote, y a la vez, contemplar nuestro ministerio».

Además, el líder mencionó que la llamada Misa Crismal responde a nuestro corazón agradecido acorde a la renovación de nuestras promesas sacerdotales.

«Para mí es una ocasión especial para agradecer a la clínica, a los doctores, personal de enfermería y a todo este pueblo de Dios que me ha apoyado con sus oraciones, he sentido esa fuerza que me tiene con vida», dijo el cardenal.

No se ha superado la pandemia

Por otra parte, señaló que hoy se van a bendecir y consagrar los santos oleos que llevarán el bálsamo de la gracia divina al pueblo cristiano. En ese sentido, encomendó esa bendición a los enfermos que serán ungidos y también a todo el personal de salud.

«No nos abandonemos pensando que se ha superado ya la emergencia, encomiendo en la oración a todos aquellos que nos atienden espiritualmente, los capellanes de hospitales, los agentes pastorales, los ministros extraordinarios de la comunión», dijo.

Continuó diciendo que «en la celebración de esta santa misa, hemos pedido para todos los que participamos de su consagración sacerdotal dar testimonio de su amor redentor; esto significa que todos los que se encuentren con nosotros descubran que hay una persona que vive en nosotros y nos impulsa a ser lo que somos, el Señor Jesús».

La celebración de los sacramentos, nuestras bendiciones, todo lo que hacemos y decimos, nuestra vida misma, no son actos mágicos, es el amor de Dios que «nos capacita para ser como Cristo puente entre Dios y los hombres«.

Oración

Por otra parte, Rodríguez recomendó escuchar la misa del papa Francisco esta mañana. Él aseguró que la misma podría ayudar en su sacerdocio a cada cristiano.

El pontífice pidió -como en cada ocasión- que oren por él y dijo: «Lo necesito». A la petición hecha por el papa Francisco se unió el cardenal de Honduras, pero pidió plegarias para él y los demás sacerdotes que cada día encaminan y orientan a la feligresía.

«Dentro de poco, en la celebración litúrgica, les voy a pedir que oren por sus sacerdotes. Que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus dones celestiales, para que sean fieles ministros de Cristo, sumo sacerdote y los conduzca a ustedes a él que es la fuente única de salvación. Por favor, continúen orando por sus sacerdotes y por este servidor de ustedes», concluyó el cardenal.

