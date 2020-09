Liberales: Liderazgo de Yani Rosenthal unificará al partido y restituirá la democracia

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego de conocerse que el abogado Yani Rosenthal aceptó la pre candidatura presidencial por el Partido Liberal de Honduras (PLH), diputados y dirigentes de la institución política expresaron su alegría con la decisión, asegurando que con su liderazgo podrán retomar el poder del país.

Sobre la noticia, el diputado rojiblanco, Juan Carlos Ávila, dijo que Honduras necesita un cambio y un líder que saque al país de la situación dura que ha estado en los últimos años durante el gobierno del Partido Nacional.

En ese sentido, dijo que Yani Rosenthal tiene un liderazgo a nivel de empresa privada y político, por lo que no dudan que pueda dirigir a la oposición en una posible alianza de cara a las generales de 2021.

“El Partido Liberal tendrá una propuesta con Yani, de renovación, de un verdadero líder. Él es un verdadero liberal de familia y de cepa que dará apertura a todos los buenos liberales que quieran participar en su movimiento y apoyar esa candidatura”, aseveró.

Partido Liberal tiene una oferta grande

De su lado, el empresario liberal, Fernando Fortín, manifestó que la precandidatura de Yani Rosenthal era algo que se esperaba y solo estaban al tanto de la decisión.

Ante ello, indicó que todos los liberales están contentos, e inclusive de otros partidos mayoritarios y pequeños, por la participación del abogado en la próxima contienda interna.

“Estamos contentos al ver que el Partido Liberal está teniendo una oferta grande. Ya van cinco candidatos y posiblemente haya uno o dos más que van a lanzarse. Solo esperamos que sea una campaña interna de altura para que el PL salga de las primarias fortalecido y unido. Pero entre más y buenos candidatos se postulen demuestra que el Partido Liberal está vivo en todos los rincones del país”, afirmó.

Asimismo, resaltó que son cinco precandidaturas del PL que trabajan en todo el país y eso es bueno definitivamente, acentuó.

“Yani Rosenthal siempre ha sido un político, viene de familia política y el ingrediente adicional es el problema legal que él tuvo y que ya resolvió. Eso no lo inhibe de ser un candidato y una persona que ama a su país y que sus aspiraciones políticas posiblemente nunca estuvieron ausentes dentro de su panorama. Lo que sí pudo haberlo retrasado son algunas prioridades que él pueda tener en este momento. Él ha sido político y el recibimiento en San Pedro Sula tras su llegada es algo que no se había visto en América Latina y posiblemente eso aceleró su decisión, la cual considero que es muy buena”, enfatizó.

En ese sentido, el líder rojiblanco dijo que naturalmente Yani Rosenthal va a tener que sacrificar algunas cosas que tenía como prioridad. Sin embargo, señaló que son asuntos personales que probablemente ya delegó o resolverá de alguna otra forma.

Harry Panting: “Yani Rosenthal es una esperanza de unificación del PL”

Por su parte, el diputado Harry Pating contextualizó la postulación del abogado Rosenthal con las siguientes frases: “Decían que no salía y salió. Decían que no venía y vino. Decían que no iba y va”.

En ese contexto, aseveró que la precandidatura es una esperanza de unificación para los liberales. Así como para la democracia del país que volverá a restituirse.

“También es una esperanza para que la sociedad pueda reencontrarse en una dirección de prosperidad libertad y desarrollo del país”, enmarcó.

Marcía Facussé: “Yani ha despertado la esperanza del liberalismo”

De su lado la exdiputada Marcia Facussé coincidió en que la decisión tomada por el abogado Yani Rosenthal es algo que llenó de mucha alegría al liberalismo.

“Él es una figura muy importante dentro del partido. Y ahora de regreso en el país puede unificar estas fuerzas que están dividas dentro del partido”, manifestó.

Según Facussé, las reacciones por la postulación de Yani en diferentes grupos del Partido Liberal son de alegría, algarabía y de mucha emoción.

“Ha despertado esperanza, entusiasmo lo cual es positivo para el partido y la democracia del país porque vuelve entonces a resurgir un partido que ha sido mayoritario dentro de las filas y contiendas electorales”, aseveró.

De acuerdo con la exparlamentaria, los liberales ven en la precandidatura de Yani Rosental el liderazgo que causa mucha esperanza.

“En lo personal es muy bueno para el partido y esperamos que en los próximos días él oficialice públicamente esta candidatura”, señaló.

Aunque, Marcia Facussé dijo que la postulación de la candidatura presidencial de Yani Rosenthal es algo extraoficial, su posible aceptación exterioriza sus pensamiento hacia las fuerzas que siente de parte de los candidatos alcaldías, aspirantes al Congreso Nacional y dirigentes de base que le han manifestado a él el deseo de su participación.

“Se analiza como una figura importante dentro de una alianza. Una vez pasando las internas y él quedando como candidato del PL, que no le pongo duda a eso, significa que nos pone en una gran ventaja con una gran posibilidad de recuperar el poder con una alianza con otros partidos de la oposición que generarían confianza alrededor de la cabeza de Yani Rosenthal Hidalgo”, reafirmó.