Yani Rosenthal: Inicia un tiempo de trabajo, lucha y reconstruir una patria en paz

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego de dar la primera entrevista pública tras su regreso a Honduras, el abogado, empresario y fiel militante del Partido Liberal Yani Benjamín Rosenthal, compartió en su página oficial de Facebook un mensaje de agradecimiento.

Cabe recordar que, Rosenthal regresó al país el pasado 7 de agosto. Desde ese momento no había concedido entrevistas a los medios de comunicación, y fue hasta hoy que dio a conocer la primera en televisión. El diálogo lo dirigido la reconocida periodista Yadira Bendaña.

En esta, el empresario comentó su vivencia mientras estuvo privado de libertad en los Estados Unidos. Además, confesó cómo fue que en realidad se desarrollaron los hechos. Referente a su acusación y sentencia, qué cargos fueron desvirtuados y cómo enfrentó todo el proceso legal.

A su vez, comentó sobre sus nuevas aspiraciones dentro del Partido Liberal de Honduras. Institución política de la que ha formado parte hace muchos años. Destacó que fue un largo tiempo en el que no pudo dirigirse al pueblo hondureño, pero en esta ocasión abrió su corazón y reveló toda la información sobre su caso.

Publicación de Yani Rosenthal

Luego de que la entrevista de Yani Rosenthal saliera a la luz y se convirtiera en una tendencia en redes sociales, el empresario posteo en su página de Facebook un emotivo mensaje de agradecimiento.

En su post se cita textualmente: «Hace 1,802 días de estos momentos que marcaron nuestras vidas. Aún no he podido agradecer suficientemente a mi familia, a los amigos y compañeros que me han acompañado en esta historia, que sin duda, merece ser contada.

Gracias por no dejarme solo, yo haré lo propio. Inicia ahora un tiempo de trabajo, de lucha por la verdad y para construir una patria en paz, unida, próspera y generosa para todos. Que Dios los bendiga a todos y a nuestra querida Honduras.»

En el mensaje, Yani Rosenthal deja en evidencia que su historia debía ser contada de la manera real y que el pueblo hondureño tenía que conocerla. Además agradeció a su familia y amigos por no haberlo dejado solo en el duro proceso.

Durante la entrevista, el empresario comentó: «Me acusaron de un cargo de lavado de activos en cuatro modalidades, y un cargo menor que se llama 'tranzar con bienes de procedencia ilegítima'. Los cargos estaban basados en testimonios de Los Cachiros y en transacciones que yo efectué, pero, gracias a que fue una transacción comercial documentada, pude quitarme esos cuatro cargos de lavado de dinero y declararme culpable únicamente del otro cargo (el menor).»

De acuerdo a la pregunta sobre su juicio, Rosenthal dijo: «Yo estudié los documentos a tiempos completos. Los abogados venían a Honduras a traer otros documentos. Yo les decía, miren: ‘en tal lugar están estos papeles que pueden presentar como evidencia’. Algo le debo reconocer de los fiscales y jueces de EEUU, y es que son objetivos (…) y cuando les presento la evidencia, reconocen que no van a poder comprobarme y aceptan retirarme el cargo».

Candidatura

Desde su padre, el extinto y reconocido empresario Jaime Rosenthal Oliva, ha venido el amor y militancia en el Partido Liberal de Honduras. Con su llegada al país, cientos de simpatizantes de esta institución política participaron de su recibimiento.

Mientras estuvo en EEUU, Yani Rosenthal comentó en la entrevista que no conocía el escenario por el que atravesaba su país. Asimismo, desconocía que lo querían como candidato a la presidencia, de lo cual se enteró hasta que ya estaba en Honduras. Ante la consulta de Yadira Bendaña, acerca de tomar la candidatura presidencial, respondió: «Aún no he tomado una decisión. Le estoy pidiendo a Dios sabiduría para hacerlo, que me guíe para tomarla y Él va a decidir cuál es el camino que deberé seguir».

La solicitud de militantes del Partido Liberal y seguidores de Rosenthal se han dejado entrever en las redes sociales. Asegurando que será él quien una y fortalezca a esa institución política.