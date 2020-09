HONDURAS. Cinco años pasaron para él desde la última vez que pudo dirigirse al pueblo hondureño, y esta vez, el abogado y empresario Yani Rosenthal Hidalgo brindó una entrevista en la que, a través de la televisión, conversó interioridades sobre su estadía en Estados Unidos desde el 2015, abriendo su corazón y revelando detalles, como, por ejemplo, por qué fue acusado y sentenciado, qué cargos fueron desvirtuados y cómo enfrentó todo el proceso legal.

Dialogó sobre su vida y qué ha ocurrido desde el pasado 7 de agosto que regresó a Honduras, además, mencionó cuáles son sus proyectos a futuro y si dentro de éstos, está buscar la presidencia del país para rescatar a la nación.

En primera instancia, el abogado dialogó sobre cuáles fueron las acusaciones que enfrentó en EE.UU. y cómo fue capaz de desvirtuar la mayoría, razón por la que recibió una pena mínima.

«Me acusaron de un cargo de lavado de activos en cuatro modalidades, y un cargo menor que se llama ‘tranzar con bienes de procedencia ilegítima’. Los cargos estaban basados en testimonios de Los Cachiros y en transacciones que yo efectué, pero, gracias a que fue una transacción comercial documentada, pude quitarme esos cuatro cargos de lavado de dinero y declararme culpable únicamente del otro cargo (el menor).», dijo Yani Rosenthal.

Fue el propio juez federal, quien, a solicitud de los fiscales que prepararon la acusación, «me retiró los cargos y me declaró inocente de esos cargos«, agregó él.

Inicio del proceso en EE.UU.

Yani Rosenthal decidió entregarse a la justicia estadounidense, y salió de Honduras en 2015, asesorado por sus abogados, teniendo la convicción de que saldría bien librado y resarciría el nombre de su familia. Y así fue, pues, la mayoría de afirmaciones que se decían sobre él, resultaron ser falsas, y así quedó evidenciado en el juicio.

«Yo todavía estaba en Honduras, como tres días después del requerimiento, cuando entraron unos agentes, y unos fiscales, con un arma y salieron con el arma. Un periodista me dijo: ‘Mire, nosotros vimos que entraron con el arma y cuando salieron, dijeron que era suya’. Los fiscales de EE.UU. se comunicaron con mis abogados y dijeron: ‘le están armando un caso a Yani para que no lo podamos extraditar’. Entonces, mi abogado me sugirió que me fuera de Honduras», rememoró.

Yani Rosenthal salió su amada nación, primero, rumbo a Guatemala. En la frontera con Corinto, varios policías conversaron con él y reconocieron que la incautación de sus propiedades era injusta. Luego se dirigió hacia Panamá. Estando allí, sus abogados negociaron la entrega, y posteriormente tomó un vuelo con destino a Nueva York.

Una vez en EE.UU., tanto la parte acusadora como la parte defensora irían ante el juez para solicitar una fianza, pero, «ocurrió que me cancelaron mi visa, entonces, si me dejaban en libertad, yo era un ‘mojado’, y me tendría que arrestar la Migración. Me dijeron que la cárcel federal era mejor que la de Migración, entonces, al final, decidimos no pedir la fianza. Siento que caí en una trampa«, declaró él.

El juicio

Al rededor de un mes después desde su llegada a EE.UU., lapso que pasó encarcelado, sus abogados lograron que se le concediera una fianza, y durante dos años, Yani Rosenthal aprovechó a estudiar el documento la acusación en su contra.

«Yo estudié los documentos a tiempos completos. Los abogados venían a Honduras a traer otros documentos. Yo les decía, miren: ‘en tal lugar están estos papeles que pueden presentar como evidencia’. Algo le debo reconocer de los fiscales y jueces de EE.UU., y es que son objetivos (…) y cuando les presento la evidencia, reconocen que no van a poder comprobarme y aceptan retirarme el cargo», comentó.

Una vez retirados los cargos de lavado de activos, Yani Rosenthal se declaró culpable de tranzar con bienes de procedencia ilegítima, y tan solo fue sentenciado por ese delito, a 36 meses, de los cuales, «por buen comportamiento, me rebajaron seis meses y solo cumplí 30».