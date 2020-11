LA ENTREVISTA | Ismael Santos, el administrador industrial de negocios y jugador del Real Minas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Muchas personas que deciden ser deportistas de élite optan por dejar de lado sus metas académicas y enfocarse plenamente en ser profesionales de su deporte.

Otros, por el contrario, no pueden llegar a la meta y deciden continuar sus estudios olvidándose del sueño de estar en los estadios y terrenos de juego.

Ninguno de estos es el caso del futbolista de Real de Minas, Ismael Santos. El defensor central de 24 años de edad, además de jugar en primera división del fútbol hondureño, finalizó su licenciatura universitaria hace casi un año.

El exjugador de Olimpia y Lobos UPNFM, charló con Diario Tiempo Digital acerca de su carrera en el fútbol profesional y cómo ha logrado cumplir sus metas deportivas y convertirse en administrador industrial de negocios a la vez.

Originario de Tegucigalpa con raíces de Choluteca, Santos es un ejemplo de que con responsabilidad y orden, cualquier objetivo por difícil que parezca, puede ser alcanzado.

A continuación, las preguntas y respuestas íntegras de la entrevista con Tiempo Digital.

¿Cómo fue tu infancia?

Mi infancia fue muy tranquila y desde muy pequeño estuve metido en el deporte. Desde los cinco años estudiaba y practicaba en una academia de Carlos Prono.

¿Desde cuándo quisiste ser futbolista profesional? ¿Por qué te gustó el fútbol?

Empecé con un equipo federado llamado Recreativo y luego pasó a ser llamado Racing. Después, cuando tenía como 10 o 11 años, pasé a Fuerzas Básicas Olimpia (FBO) y desde ahí decidí ser futbolista profesional.

Me gustó el fútbol porque miraba muchos partidos los fines de semana, ahí siempre miraba a los grandes jugadores de Liga Nacional y de Europa, porque mi familia es muy futbolera. Eso y que mis padres me metieron a una academia desde los cinco, hizo que me gustara poco a poco.

¿Qué entrenadores marcaron tu infancia?

Alex Godoy, Juan Carlos Godoy, Raúl Cáceres, Ricardo Taylor (QEPD), José Valladares y Marlon Reina. Siempre le saqué lo mejor a cada uno de ellos.

Los futbolistas siempre reciben un apodo en los equipos, ¿te llaman de otra forma tus compañeros?

Apodo en sí no tengo. Para acortar el Ismael siempre me han dicho «Isma«, pero ahorita en el equipo me dicen «viejo Isma» porque así nos tratamos dentro.

¿Cómo reaccionaste cuando te enteraste que ibas a debutar en primera división? ¿Recuerdas el partido y el momento?

Ese debut lo estuve esperando bastante tiempo y mi reacción fue de mucha alegría, lo primero que hice fue compartirlo con mis papás.

Había estado en Mundiales Sub-17 y Sub-20, así que no era nuevo jugando, ya tenía un poquito de recorrido en partidos internacionales sobre todo.

Sentí un sueño más cumplido, sabía que no era fácil debutar en un equipo grande como Olimpia.

Mi debut fue contra Honduras Progreso en El Progreso, ellos tenían un equipazo y estaban peleando los primeros lugares. Jugué contra «Ñangui», Owen y Tejeda, en estadio lleno, porque donde va Olimpia siempre va mucha gente.

¿Qué te dijo Héctor Vargas, tu director técnico en aquel momento?

Me dijo que estuviera tranquilo y que estaba preparado para ese momento. Me recordó que no era ningún novato y que aprovechara los minutos que me estaba dando.

Hablando de la Selección Nacional, ¿Qué sentiste al representar a Honduras en los mundiales juveniles? ¿Qué importancia tienen esos mundiales en tu vida?

Representar a Honduras es los mundiales juveniles es un orgullo. Fue el resultado de un esfuerzo y sacrificio que hicimos con mi familia, porque hacer el proceso de selecciones llevando la parte académica al lado no fue fácil.

Esos mundiales son lo mejor que he hecho en mi corta carrera. Representar a Honduras es lo mejor y lograr estar en cuartos de final durante el Mundial Sub-17 me hizo parte de un momento histórico.

¿Imaginaste estar más tiempo en Olimpia?

Sí, uno espera estar más tiempo en un equipo grande como el Olimpia. Al final, cuando me ofrecieron salir a préstamo no lo pensé, porque había mucha competencia en mi puesto.

Estaban Fabio de Souza, Johnny Palacios, Israel Fonseca, Bryan Johnson y hasta Frank Arévalo. Para uno que estaba joven era difícil competir, así que me fui a préstamo para sumar experiencia y minutos.

¿Cómo te has sentido en Real de Minas? ¿Sientes que puedes estar mucho aquí?

Me siento super bien. Ya tenía muchos conocidos en Real de Minas con los que ya había sido compañero.