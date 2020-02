Yustin Arboleda molesto con declaraciones de Carlos Prono

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El delantero colombiano del Olimpia, Yustin Arboleda, manifestó su molestia con respecto al tuit que publicó el ídolo melenudo, Carlos Prono.

«Mientras Pedro Troglio le da confianza relegando a los campeones y goleadores Bengston y Benguché, Arboleda se deja expulsar tontamente, esto es Olimpia, no Marathón», escribió en su cuenta de Twitter el exguardameta tricolor.

Ante eso, el colombiano aseguró que leyó el comentario y sintió molestia a pesar de que «cada quien opina y mira las cosas como le parecen».

«Lo alcancé a leer y me disgustó un poco, pero es normal, las redes sociales lastimosamente se prestan para estas cosas. Yo me enfoco en lo mío, no estoy pendiente de lo que hacen los demás. Yo no tengo que hablar mal de nadie para quedar bien con otros, lo que hice ya estuvo y ahora toca levantarse, sacudirse y seguir adelante», dijo.

Arboleda anotó el empate parcial en el Superclásico frente a Motagua. Sin embargo, en el segundo tiempo salió expulsado por una barrida a Kévin López. Tras la jugada, Melvin Matamoros le mostró la segunda amarilla y lo mandó a las duchas.

Lea también: Olimpia informa la baja de Jorge Álvarez por lesión en sus meniscos

Yustin Arboleda: «Costará alcanzar un buen nivel»

Acerca del comienzo que ha tenido el campeonísimo, aceptó que no era lo que estaban esperando. Pero, aún así «estamos a tres puntos del primer lugar».

«La tabla está bien apretada, ganas tres partidos y te pones arriba. Es normal, son momentos. Es un campeonato atípico donde los equipos no hacen buena pretemporada, más los que llegan a instancias finales», analizó

A su vez, el 19 albo mencionó que será muy complicado alcanzar el nivel que logró en su anterior club, Marathón. «Va a costar (ver un buen nivel), pero en el transcurso de los juegos el grupo se va ir encontrando, sintiéndose mejor y los resultados van a llegar», dijo.

Y agregó: «La gente quizá espera que por las buenas campañas que tuve con Marathón, uno en cada partido anote tres o cuatro goles, pero no es así. Si uno los hace, bienvenido sea, pero los equipos se preparan, se van conociendo y las cosas van cambiando. Presión tenemos todos, estamos en un equipo grande donde piden títulos, igual que cuando estaba en Marathón», finalizó.