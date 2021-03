Juicio Fuentes Ramírez: «No hay nada de malo» en tener fotos de armas, dice la defensa

ESTADOS UNIDOS. Luego de que la Fiscalía de Nueva York presentó a su primer testigo en el juicio contra el presunto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, el agente Fairbanks, de la DEA, quien detuvo al acusado, e hizo sus preguntas, la defensa procedió a desarrollar el contrainterrogatorio.

El contrainterrogatorio es cuando una de las partes, ya sea acusadora o defensora, plantea preguntas a un testigo presentado por su rival. En este caso, el agente Fairbanks es colaborador de la Fiscalía.

Anteriormente, a eso de las 9:00 de la mañana, por parte de la Fiscalía habló el Fiscal Federal Adjunto (Assistant US Attorney – AUSA por sus siglas en inglés), describiendo al acusado como «un narcotraficante violento que dirigía un laboratorio de cocaína en las montañas de Honduras«.

Pero 20 minutos más tarde, el abogado Eylan Schulman, durante su discurso, dijo al jurado que la Fiscalía no tiene argumentos sólidos para sustentar la acusación de su cliente.

La Fiscalía puso a identificar a las personas que en fotografías aparecían junto a los hijos del acusado. Luego, la defensa lo interrogó. La información fue dada a conocer por Matthew Russell, periodista estadounidense que cubre el juicio desde la misma Corte.

Contrainterrogatorio

Posterior a eso, la defensa también hizo preguntas al testigo, algo que se conoce como «contrainterrogatorio», y esto fue lo que ocurrió.

Abogado defensor: ¿Sabe, señor, que se puede tener un arma legalmente en Florida? Fairbanks: Sí Abogado defensor: Y su hijo, lo llamaré Geo, ¿Miraste para ver si era de su propiedad legal? Fairbanks: No, señor.

Abogado defensor: Tomemos las fotos del teléfono del señor Fuentes. ¿Sabes si se tomaron en su teléfono o entraron como mensajes? Fairbanks: Hay algunas distinciones. Abogado defensor: Pero ya sabes, ya que estamos sentados aquí, si se los enviaron a él. ¿No sabes si las fotos fueron tomadas en Honduras, en Florida o en otro lugar? Fairbanks: Correcto. Defensa: Y no es ilegal tener fotos de armas en tu teléfono, ¿Verdad? Fairbanks: No señor.

Abogado defensor: Las armas representadas, ¿Sabes de quién son? Fairbanks: No señor. Abogado defensor: Todo lo que sabemos es que hay imágenes de armas.

Fairbanks: Muchas imágenes de armas. Abogado defensor: Y no hay nada de malo en eso, ¿Verdad? Abogado defensor: Este mensaje, ¿Lo escuchaste? Fairbanks: No puedo escuchar, señor. Es una foto. Abogado defensor: No sabes quién tiene el arma. Fairbanks: Bueno, ves el reloj. Y coincide con el reloj que le quitamos al señor Fuentes.

Abogado defensor: Christian, el hermano del acusado, es un político, ¿verdad? Fairbanks: Se postula para algún cargo. Abogado defensor: ¿Y tiene una foto de él con el presidente? Fairbanks: Presidente Juan Orlando, sí. Fue en la fiesta de cumpleaños de Juan Orlando.