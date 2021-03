ESTADOS UNIDOS . El pasado 22 de febrero, la esposa del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán, Emma Coronel, fue capturada en el aeropuerto de Dulles, en Virginia. Al principio se pensó que todo había sido un plan elaborado por la justicia de EE.UU., pero al parecer no fue así.

Según los últimos informes sobre el caso, la misma Emma Coronel decidió entregarse y hasta planificó su arresto.

Emma Coronel Aispuro, se entregó voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos buscando ingresar al programa de testigos protegidos, revelaron agentes federales de ese país.

Charlas desde el 2017

De acuerdo a medios internacionales, Coronel se contactó con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y la Administración de Control de Drogas (DEA) para «negociar» su captura.

Tal parece que, la mujer de 31 años temía ser atrapada y tener el mismo destino que su esposo, por lo que elaboró un plan para evitar pasar el resto de su vida en la cárcel.

“Emma Coronel anunció a agentes federales estadunidenses que viajaría a Estados Unidos para entregarse a la justicia de ese país. Les avisó con varios días de anticipación, de tal suerte que todo estuvo preparado cuando ella llegó el lunes 22 al aeropuerto de Dulles, en Virginia”, dijo un agente federal a un medio mexicano.

El objetivo de Emma Coronel Aispuro, es lograr un acuerdo con el Departamento de Justicia para recibir protección a cambio de contar todo lo que sabe del Cártel de Sinaloa.

De igual interés: Los hijos de «El Chapo» arremeten contra Emma Coronel

Abogado de Coronel

Por otra parte, fuentes que hablaron con el sitio VICE News, bajo condición de anonimato debido a la naturaleza sensible de la información, dicen que la rendición de Coronel indica la existencia de un acuerdo de cooperación, donde ella podría proporcionar información o testimonio a cambio de indulgencia en su propio caso.

Ese mismo sitio cuestionó al abogado de Emma Coronel, Jeffrey Lichtman, sobre la entrega voluntaria de su clienta, pero se negó a responder y solicitó que le informaran quién filtró esa información.

“Me sorprende que los federales hicieran esto […] No hay ninguna posibilidad de que sea alguien más y es repugnante. Ella tiene hijos. Me complace responder a esta acusación si me dice quién la filtró. Pero me condenaré si voy a responder a un cobarde filtrador anónimo con una réplica puntual en el registro”, dijo el abogado.

Según documentos judiciales, Aispuro está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y mariguana para su importación a los Estados Unidos.

Fuente: Proceso MX

Nota para nuestros lectores:

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0