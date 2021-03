JOH: Estado debe garantizar que venga una buena vacuna y no agua destilada

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández (JOH), manifestó que el Estado debe garantizar que no venga un contenido extraño en la vacuna contra el COVID-19.

En ese sentido, dijo que es responsabilidad de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y la Secretaría de Salud (SESAL) realizar la inspección del medicamento.

“El Estado debe de garantizar que en la vacuna no venga agua destilada allí, en vez de una buena vacuna, y esa es la responsabilidad de la ARSA y la Secretaría de Salud”, indicó.

El titular del Ejecutivo agradeció que en marzo llegarán, a través del mecanismo Covax/Gavi, un total de 139.200 dosis de la vacuna de AstraZeneca. También, destacó el cierre del acuerdo para el arribo de 4,2 millones de dosis de Sputnik V de Rusia.

Reiteró que el proceso de vacunación incluye a la mayoría de la población, tanto el personal de salud como los hondureños que estén médicamente aptos.

Empresarios pueden importar vacunas para donar

Por otra parte, el mandatario Hernández reiteró estar de acuerdo con que empresarios importen vacunas contra el coronavirus solamente para donar y no para comercializar.

Insistió que la vacuna debe de ser gratuita para que en Honduras no ocurra lo que pasó en los países más ricos, que compraron la mayoría de fármacos y a las naciones en vías de desarrollo les costó obtenerla.

“Si existen empresarios que tienen la buena voluntad, como lo han venido diciendo algunos, de donar vacunas, bienvenido sea. Lo que no puede haber aquí es intermediación porque si no se va a prestar a un negocio y eso no es bueno”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que más adelante cuando todo el mundo ya esté vacunado, se volverá normal la comercialización, pero en momentos de una emergencia nacional, el Estado es el responsable de brindar y manejar la vacuna.

“La vacuna debe ser gratuita para todos los hondureños. El gobierno velará para que nadie se enriquezca con su venta”, concluyó.

