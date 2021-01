Padre Jack Warner, fundador del Teatro La Fragua, se despide de Honduras tras 42 años de historia

HONDURAS. Un personaje reconocido en Honduras, y sobre todo en El Progreso, dirá adiós este 31 de enero, tras largos años de formar grandes talentos y fanáticos del teatro: el Padre Jack Warner deja vacío y nostalgia en muchos hondureños, al retornar a EEUU.

El periodista Lenin Berríos, su amigo, tuvo la oportunidad de conversar con él, y relató cada una de sus anécdotas.

Lea también: Muere Gustavo Campos, escritor y poeta sampedrano, reconocido internacionalmente

Su vida, sus testimonios, sus amigos y sus enseñanzas están aquí en Honduras, por tanto, la tristeza se notó en su rostro al momento que le dieron la noticia. Pidió más tiempo para quedarse, y por eso su plazo fue alargado para el 31 de enero.

El jesuita de origen norteamericano, pero hondureño de corazón, logró crear el primer teatro de la cultura popular de nuestro país, y quizás, también, el primero de América Latina.

Sus manos han moldeado un incontable número de jóvenes, que desde las barriadas y comunidades más humildes, han llegado a forjar personalidades valederas ante la sociedad en que vivimos.

¿Cómo lo recibió el padre?

El pasado mes de noviembre, el Padre Jack Warner recibió un correo electrónico de su superior Jesuita, en el que le notificaba que en los próximos días debía retornar a los Estados Unidos, debido a que su salud es delicada y necesitaban tenerlo cerca para cuidarle.

De inmediato empezó a buscar excusas y cómplices para intentar cambiar esa decisión, pero fue imposible convencerles. Les dijo que tenía muchas cosas pendientes por resolver antes de poder partir, siendo la principal el Teatro La Fragua.

Lenin Berríos contextualizó todo tal cual lo presenció:

Salió de su modesta oficina conteniendo las lágrimas. Vio al elenco del teatro trabajando en una de las obras y escuchó la voz grave de Edy Barahona, su director artístico, dando instrucciones. Se quedó para observar, vio a su alrededor. Las graderías, las luces apagadas, el viejo telón y los cuadros que por muchos años han colgado en la entrada.

Iba y venía en el tiempo. Sólo él sabía que, irremediablemente, había llegado el momento de decirle adiós a todo, de dejar ahí un pedazo de su alma. No quiso interrumpir. Regresó a la mesa que le sirve de escritorio para empezar a ordenar las cosas y a organizar su plan de salida.

Le perturbaba la idea de que el teatro no lograse seguir adelante sin su presencia, que sería el fin de todo lo que con tanto sacrificio habían forjado, pero luego cayó en la razón de que con todas las herramientas de comunicación con las que contamos actualmente, podría estar virtualmente presente en todo momento, para cualquier cosa que necesitasen.

Finalmente, sus superiores en San Luis, Misuri, accedieron a darle dos meses para que organizara a su equipo de trabajo y definieran una estrategia para que el teatro continuara con su plan en tiempos de pandemia.

“Hay tantas relaciones personales, especialmente con la gente del teatro, ya que es toda una vida que llevo aquí, extrañaré todo esto. Honduras es mi país, yo siempre voy a ser un exiliado en los Estados Unidos”, le expresó Jack a su amigo.

Regresa donde nació

campus de la Universidad de San Luis, donde llegan para su retiro los Jesuitas jubilados. El padre Jack indicó que su destino es una comunidad que reside en el interior delde San Luis, donde llegan para su retiro los Jesuitas jubilados.

«Me voy con mucha tristeza, porque me ha encantado mi tiempo en Honduras, me considero un hondureño más y me hará mucha falta su gente, sus paisajes y todo lo hermoso de esta tierra”, apuntó.

Durante 42 años se entregó en cuerpo y alma a su misión evangelizadora y a su pasión por el teatro en El Progreso, y siente que deja una herencia de expresión artística, algo vital para todos los pueblos.

apuesten a la cultura, como en su momento lo hizo Rodolfo Pastor Fasquelle, quien siempre estaba dispuesto a respaldar cualquier iniciativa o proyecto que le presentáramos”, sostuvo. “El problema de Honduras es que este ministerio es ocupado casi siempre por políticos, no por artistas o personas que le, como en su momento lo hizo Rodolfo Pastor Fasquelle, quien siempre estaba dispuesto a respaldar cualquier iniciativa o proyecto que le presentáramos”, sostuvo.

El plazo concluye este domingo 31 de enero, día en que el padre Jack deberá abordar el avión que lo lleve de nuevo a Misuri. El boleto ya está listo, pero Jack aún no, nunca lo estará.

¿Quién es?

Jack Warner vio la primera luz en Virginia, Estados Unidos, un 18 de octubre de 1944. Hijo de un piloto de la segunda guerra mundial, vivió en diferentes lugares por el traslado continuo de sus padres a bases militares.