FOSDEH prevé “relajo presupuestario” en instalación de hospitales móviles

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un «relajo presupuestario» prevé en el país, Ismael Zepeda del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), debido a que, se necesitan al menos 70 millones de lempiras para que puedan funcionar los siete hospitales que se compraron desde inicios de año y aún no operan.

Según Zepeda, hará falta recursos económicos para la completa instalación y funcionamiento de los hospitales.

«Ahora va existir un ‘relajo’ presupuestario porque se tienen que buscar recursos o se va a tener que quitar a otras dependencias para hacerle frente a esta petición de los hospitales móviles», dijo Zepeda.

Sobre el tema, Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), también externó su descontento con la decisión de la millonaria compra de las clínica que ascendió a más de 47 millones de lempiras.

«La compra de los hospitales móviles es una de las peores decisiones que se han tomado durante la pandemia. Y, en los próximos meses y quizás años, este siempre será un tema que va a dar de qué hablar», aseguró Castellanos.

A renglón seguido expuso «que es una pena que se haya comprado los hospitales sin consultar a expertos. Personas que pudieron dar una opinión muy oportuna apegada a la necesidad que requería comprar estos equipos».

La también

Negligencia

Por su parte, el analista Saúl Bueso, sostuvo que «ha existido negligencia absoluta e improvisación en todo el proceso; ejemplo de ello, es la adquisición de hospitales móviles que llegaron cuatro meses tarde y llevan dos meses sin poder ser instalados».

«Seguramente hay muchos equipos que vinieron malos o defectuosos y no hoy no los pueden echar a andar. Algunos equipos necesitan personal especializado que no lo hay en Honduras, debían preguntarse si los había antes de hacer las compras», agregó el analista.

Finalmente, Miguel Mejía, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (SITRAMEDHYS), manifestó que la compra de los hospitales móviles «es una de las farsas más grande que nos han vendido al pueblo hondureño y que al parecer se está cuidando una impunidad».

