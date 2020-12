Hambruna en La Mosquitia: huracanes arrasaron cultivos y piden semillas para sembrar

HONDURAS. Allá no se cayeron puentes, porque no hay, tampoco hubo problemas con el servicio de energía eléctrica, porque tampoco hay, las carreteras no existían desde antes y el sistema de agua potable, lo mismo. Pero sí se perdieron todas las cosechas, por lo que, en La Mosquitia, luego del paso de los huracanes Eta e Iota, se espera una hambruna generalizada, así lo dio a conocer a TIEMPO Digital la exdiputada Carolina Echeverría.

«La inundación fue total, especialmente en las comunidades ribereñas, y por lo tanto, se perdió toda la agricultura de subsistencia, es decir, La Mosquitia enfrentará gran hambruna» en los siguientes meses, dijo vía llamada telefónica.

Además de eso, hay familias que perdieron totalmente sus casas, pues eran construidas de manera y hojas de palmera y los fuertes vientos, literalmente, las hicieron volar. Varias personas pudieron salvar parte de sus gallinas, cerdos o cualquier otro animal que produzca alimento, y se refugiaron en zonas menos vulnerables. «Pero, ¿De qué sirve?, si no tiene cómo darles comida (…) se les van a morir.

«Y dentro de las necesidades de hogar y alimentación, también se incrementa la búsqueda de atención sanitaria. Tales fenómenos naturales traen problemas de salud, como neumonías, hongos en la piel, dengue y más», agregó. Lastimosamente, tan sólo existe un hospital público en todo el departamento.

«Saben que no los van a mantener»

Pero ante la adversidad, la población misquita ya está resignada, pues «debido a la deuda social histórica del Estado con Gracias a Dios«, sabe que está completamente abandonada, tal como ha ocurrido desde hace años, dijo Echeverría.

«Están pidiendo, sobretodo, semillas para sembrar, porque, bueno, saben que el gobierno no los va a mantener, no les va a estar enviando ayuda, así que, conmovedoramente están solicitando arroz, frijoles, maíz y tubérculos como yuca y plátano», lamentó la exdiputada.

Irónicamente, luego de las cantidades tremendas de agua que cayó sobre Gracias a Dios, sus habitantes están padeciendo sed, pues, usualmente toman agua que traen desde los ríos, pero ahora, los afluentes están contaminados, dijo la entrevistada.

«Hay zonas que aún están inundadas y las personas totalmente incomunicadas. Hay que volver los ojos a La Mosquitia, porque aunque la afectación fue nacional, los misquitos no pueden recibir ayuda pronta. Queda bastante alejada y las formas de llegar son solo por agua y aire», exhortó.

«Yo espero que cada hondureño, ahora que estamos en el mes que celebramos el nacimiento de nuestro señor Jesucristo, nos acordemos de La Mosquitia, que no tiene acceso al gobierno, al menos no de manera inmediata», concluyó.

Regidor de Brus Laguna

De su lado, uno de los regidores municipales de Brus Laguna, Mardel Wood, dio a conocer su preocupación por el futuro incierto de Gracias a Dios, pues, aunque los misquitos obtengan las semillas que solicitan, la cosecha de granos podría tardar varios meses.

«Lo mínimo son tres o cuatro meses para tener una siembra de arroz o de frijoles», y sumado a esto, hay que esperar que el nivel del río baje, comentó él. «Los tubérculos tardan todo el año. Van a poder comer las personas que tienen trabajo, los profesionales, como maestros, enfermeros (…) serán los únicos», agregó.

Asimismo, Wood denunció que en su comunidad aún no reciben apoyo por parte del gobierno. «Sabemos que se debe cubrir el Valle de Sula, pero Gracias a Dios también es parte de Honduras. Preocúpense por nosotros también: también comemos y también perdimos«, cuestionó.

