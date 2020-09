Brus Laguna: ¿Inmunidad de rebaño? Sin mascarillas y medicina, gente ya no muere

HONDURAS. La inmunidad de rebaño ocurre cuando muchas personas de un mismo sitio contraen un virus, generan anticuerpos y se crea una barrera inmunológica, y, autoridades municipales, consideran que tal vez eso ocurrió en Brus Laguna, Gracias a Dios, a vista y paciencia de la Secretaría de Salud.

Según dijo Mardel Wood, regidor municipal del municipio en mención, la gente en La Mosquitia ya “se adaptó” y parece convivir tranquilamente con el Covid-19, a pesar de que no cuentan con los insumos de bioseguridad necesarios para protegerse. Se presume, que un gran porcentaje se infectó y pudo sobrevivir gracias a medicina ancestral.

“La pandemia aquí en La Mosquitia, la gente se ha adaptado, y creo que hace sus cuestiones en la casa porque en la calle anda libremente, sin mascarilla”, dijo Wood mediante una llamada telefónica.

Hace unos meses, autoridades y sociedad civil de Brus Laguna dijo a TIEMPO Digital (TD) que cada semana morían aproximadamente siete personas bajo sospechas de Covid, aunque el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) nunca contabilizó dichos decesos por falta de cobertura. No obstante, Wood comentó que las muertes ya no se reportan a nivel de hace unos meses.

“Las partes delicadas que ocurrieron en aquel tiempo, que la gente no podía respirar y se moría y todo eso, pues, ha parado bastante. Se cree que, bueno, la pandemia está ahí, pero las personas se volvieron resistentes”, informó el regidor.

“No se han hechos pruebas”

Por otro lado, Mardel Wood señaló que, desde hace ya muchas semanas, cuando Brus Laguna tuvo los reflectores sobre sí debido a las condiciones paupérrimas en las que trabajan sus médicos y enfermeras, lo cual fue denunciando primero por TD, no se han vuelto a hacer pruebas de detección.

“Pruebas no hay. No se hacen pruebas desde aquel entonces de la ‘gran bulla’. Por eso la gente no sabe si en realidad está contaminada o no, más allá de que siente fiebre, padecen tos y demás síntomas. Las personas buscan cómo curarse solas”, dijo él.

Y, además, dijo que la visita que fue a hacer la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, al departamento, fue solo para entregar insumos a Puerto Lempira, pero al resto de municipios, no.

“La ministra dejó insumos para Puerto Lempira, pero aquí en Brus Laguna, no. Aquí nos sostuvimos con los insumos que se consiguieron a gracias a ustedes (medios de comunicación) y otras donaciones”, cerró.

Dr. Umaña opina al respecto

TD se contactó con el presidente de la Asociación de Médicos del IHSS de San Pedro Sula, Carlos Umaña, para saber cuál es su opinión al respecto, y, él no descartó que se trate de ‘inmunidad de rebaño’, pues «de La Mosquitia no tenemos información real, ya que no hay estadísticas«. Y en en caso que sí sea inmunidad, declaró que «los anticuerpos solo duran de dos a cuatro meses, y por eso, volverá la infección».

