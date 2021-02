Investigadores hallan nueva especie de musaraña cola larga en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tras una serie de estudios y análisis, investigadores que incluyeron al Departamento de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), encontraron una nueva especie de musaraña cola larga en el país.

En el estudio se evaluaron componentes principales (PCA) de la especie Sorex recolectados en Honduras. Este paso mostró que son de diferentes tamaños y forma, respecto a otras especies que conforman el grupo de S. Veraepacis.

La investigación se tituló: «Una nueva especie de musaraña de cola larga del género Sorex (Eulipotyphla: Soricidae) de la Sierra de Omoa, Honduras«. El estudio describe dos especímenes, únicamente conocidos en los bosques nublados de la Sierra de Omoa, Honduras, como una nueva especie.

La única especie del género Sorex que se conocía en Honduras es la Sorex Mccrthyi, misma que es endémica del Parque Nacional Celaque. La especie muestra la presencia de un foramen y un canal posmandibular, una característica esencial para la distinción entre los del sur del istmo de Tehuantepec y única del grupo de especies de Sorex Salvini.

En el 2018, se encontraron dos ejemplares de Sorex en el Parque Nacional Cusuco en el noroeste de Honduras. Estos carecieron de las características distintivas del grupo de especies de S. Salvini.

Se descubrió que pertenecen al Sorex Veraepacis, grupo que anteriormente era conocido únicamente en las tierras altas del estado de Chiapas en México y de Guatemala.

Descubrimiento

Para los investigadores el hallazgo de estas nuevas especies del grupo Sorex Veraepacisi no es tan sorprendente. Ellos consideran que los recolectan de manera recurrente al oeste del Valle Motagua en Guatemala, donde las especies Sorex Veraepacis y S. Ibarrai son relativamente comunes.

Sin embargo, la pregunta es cómo estos ejemplares con distribuciones fragmentadas terminaron apareciendo en un área con barreras biogeográficas significativas que caracterizan el norte de Centroamérica con sus altos niveles de diversificación y endemismo.

Cómo llegaron las especies a zonas tales como el Río Ulua, el Valle de Sula, el Valle de Quimistán y el Río Chamelecón. El Parque Nacional Cusuco, por ejemplo, se caracteriza por el bosque montañoso y está aislado a 2,200 y lo rodean valles tropicales y secos.

Hipótesis de la investigación

Los investigadores son de la hipótesis que las barreras naturales probablemente hicieron que se promoviera la divergencia de distintos organismos. Entre estos se incluyen las musarañas de género Sorex y Cryptosis, pero los cuestionamientos tienen que evaluarse bajo una reconstrucción filogenética y estimación de tiempo.

«Sin embargo, estos procesos que han influenciado el Parque Nacional Cusuco han resultado en una alta diversidad. De este aspecto ya hay evidencia ya que nuevas especies han sido descritas en plantas, insectos, anfibios, reptiles y mamíferos», explicaron los investigadores.

La investigación señala que «Una nueva especie de musaraña cola larga del género Sorex de la Sierra de Omoa, Honduras» se publicó en la revista científica Zootax. Como titulares destacan Alexandra Andino-Madrid, de la UNAH, Julio Mérida Colindres, Sergio Pérez y John O. Matson.

Metodología de investigación

Ejemplares de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la UNAH se examinaron en la investigación; 15 de ellos eran S. ibarri, 4 de S madreis y 1 de S. Veraepacis, todos usados para realizar comparaciones morfológicas y análisis de variables.

Un ejemplar de S. salvini se utilizó para la comparación de foramen postmandibular y el canal. Además las características morfológicas del cráneo y la mandíbula las usaron para la descripción de las especies como la forma del hueso occipital en el cráneo desde una perspectiva dorsal, el tamaño del cráneo desde una perspectiva ventral y la robustez del proceso de coronoides desde la perspectiva labial de la mandíbula.

Los dos especímenes recolectados en la Sierra de Omoa demostraron colas largas y orejas expuestas. Estos animales no tienen un foramen posmandibular y canal, como es descrito para las especies del género Sorex.

Investigación en los ejemplares hondureños

Los dos especímenes recolectados en el Parque Nacional Cusuco representan un segundo registro de las musarañas de cola larga del género Sorex en Honduras. Estos dos ejemplares también constituyen el primer registro del grupo de la especie S. veraepacis en el país.

El registro sobre mamíferos no voladores en el Parque Nacional Cusuco es reciente y reportó tres especies de musarañas en el parque.

En base a características externas, se reconocieron diferencias significativas en la longitud de las colas. Las musarañas de cola corta conforman especímenes como C. orophilus (cola: 21 mm), C. merriami (cola: 27–29 mm) y las de cola larga (cola: 50–53 mm) a C. mccarthyi.

Sin embargo, la longitud de la cola de los especímenes recolectados fue el doble de larga, contrario a como es descrito para el especimen C. mccarthyi y otras especies de Cryptotis reportadas en Honduras. La longitud de estas colas parece pertenecer el género Sorex.