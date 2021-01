TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un adolescente hondureño de 14 años está desaparecido luego de que se enfadó porque su madre le exigió que regresara a la barbería y se cortara más el cabello.

El joven es Ángel Armando López Ferrufino, quien se fugó de la colonia San Isidro de Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras.

Su madre, Ayleen Guadalupe López, clama de forma desesperada por su aparición. Ante un canal de televisión local, relató qué fue lo que ocurrió con su vástago, a quien implora que vuelva a casa.

«Se enojó porque le dije que el corte que se había hecho no me gustaba; se había dejado grande el ‘pelo’, entonces le dije que se lo bajara y volviera rápido, pero se fue y no regresó», contó.

Él quiere estar en otro colegio

Además, externó que había tenido otros roces con su hijo porque él quiere estudiar en el Instituto Milla Selva. Empero, ella le advirtió que lo pondría a estudiar «donde ella quiera» y que en el horario matutino, contrario a los deseos del muchacho, quien anhela la jornada vespertina.

Actualmente, Ángel Armando se prepara para cursar el noveno grado en el Instituto José Ramón Cálix Figueroa. Sin embargo, su madre señala que está pasando por un cuadro de rebeldía.

Ayleen describió que Ángel Fernando es uno de sus cuatro hijo y que ya le ha hecho reclamos similares con anterioridad. No obstante, acotó que es algo «viejo de él» el resistirse a sus llamados de atención, debido a la supuesta rebeldía.

Solo quiere que regrese

Pese a las diferencias en mención, lo único que le importa a Ayleen es que su hijo esté bien y entre sus brazos. «Qué se venga, que yo lo amo mucho. Si le pasa algo, yo me muero», expresó.

«Yo se lo he dicho y él bien sabe que si algo le pasa yo no voy a soportar«, agregó. A su vez, comentó que la familia ya salió en su búsqueda en los alrededores del vecindario, pero no aparece. Asimismo, dejó claro que es la primera vez que le ocurre algo así.

La acongojada madre brindó su número de teléfono, 3228-9088, para que se comunique cualquier persona que tenga información de donde está su hijo.

