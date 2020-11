Emotivo rescate: hondureño carga en brazos a su madre con Alzheimer

SANTA BÁRBARA, HONDURAS. El paso de las fenómenos naturales Eta e Iota, dejaron miles de familias damnificadas y atrapadas en varias zonas de Honduras. Luego de más de dos semanas, siguen los rescates de afectados por inundaciones.

Desde el ingreso de Eta, al día de hoy se siguen apreciando emotivos rescates, tal como en el departamento de Santa Bárbara, zona duramente afectada, con varias comunidades incomunicadas, sin acceso a transporte, ni energía eléctrica.

Rescates

El viernes, la Fuerza Aérea Colombiana trabajó en conjunto con la Policía Nacional para salvar a 16 familias en helicóptero. Ellos se encontraban en la aldea Plancitos de Suyapa, en el municipio de Santa Bárbara.

A consecuencia de ello, se vivió una conmovedora acción que dejó la imagen de un hondureño cargando en brazos a su madre, tras tocar tierra.

Acto de amor

El protagonista de la tierna y conmovedora escena, es Gerson Enamorado Mejía, de oficio agricultor, quien cargó y cuidó a su progenitora Reinalda Mejía, de 88 años, quien según comenta, padece de Alzheimer.

“Yo le doy todo, comidita en la boca, le pongo pañales; tengo 18 años de estar con ella, no me he casado por verla a ella. Vale más ella que una mujer”, relató.

A su vez, Mejía detalló que desde hace una semana se encontraban en río Seco, Santa Bárbara, donde presenciaron el deslizamiento de montañas y cómo las corrientes de agua se llevaban casas a su paso.

Cabe mencionar que, en la tarea de rescate, se salvó a unas 45 personas que sufrieron de hambre, frío y la agonía de no ser encontrados por nadie en una zona montañosa de la región noroccidental del país.

Sin embargo, en un acto heroico, fueron salvados por el equipo colombiano, que está realizando labores de rescate en distintas regiones y ayudando a cientos de catrachos que luego de más de dos semanas, necesitan el auxilio.

