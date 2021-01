Elecciones primarias: ¿podrá votar una persona que llega sin mascarilla?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El comisionado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, afirmó que para el día de las elecciones primarias el organismo ya tiene definidos los mecanismos de bioseguridad.

Uno de ellos es que la población debe portar, de manera obligatoria, su mascarilla. No obstante, en el caso de las personas que no la porten, no se les podrá limitar el derecho a ejercer el sufragio.

Aguirre informó que el CNE ya contempla la adquisición de un lote de masacrillas. De esta manera, se les podrá proveer a las personas que no la porten para que puedan votar en las elecciones primarias donde participarán los partidos Liberal, LIBRE y Nacional.

Explicó que el máximo organismo electoral brindará kits de bioseguridad, conformados por mascarilla, gel, alcohol y toallas higiénicas anti-infección. Además de otros elementos de limpieza para evitar el contagio del COVID-19 en los integrantes de las mesas electorales.

Trabajo de la mano con los movimientos

Por esa razón, Kelvin Aguirre señaló que trabajan de la mano con las autoridades de los diferentes movimientos políticos. Lo que se pretende es que socialicen y capaciten a los miembros sobre los protocolos de protección y bioseguridad y que también orienten a la militancia para evitar las aglomeraciones en el día de las votaciones.

Para último, el comisionado Aguirre ratificó su compromiso de que las elecciones primarias se celebrarán el 14 de marzo de forma transparente, con tranquilidad y paz.

Cumplimiento de la bioseguridad en concentraciones

El CNE hizo un llamado enérgico y urgente a los candidatos de partidos políticos a cumplir estrictamente las medidas de bioseguridad en las concentraciones políticas.

Luego de una reunión con el Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) se acordó exigir el estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad en cada una de las reuniones políticas.

Una de las medidas es que las concentraciones políticas no sobrepasen el 30 % de los aforos y con un máximo de 50 personas. Además deben portar sus respectivas mascarillas, guardar el distanciamiento social, usar el gel y hacer las reuniones en lugares abiertos.

