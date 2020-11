Dormir con lentes de contacto: ¿es dañino o no? Descúbralo

REDACCIÓN. El aliado para todos aquellos que tienen problemas en su vista pero que se rehúsan a usar gafas, las lentillas o como otros las conocen, “lentes de contacto”. Perfectos, pero, sabias que son dañinos si duermes con ellos.

Quizá lo hayas tomado por alto o llegaste tan cansado que solo te acostaste a dormir. No obstante, es tiempo que comiences a prestarle atención y no sigas ese mal hábito. Ya que, te puede causar un problema mayor en la vista.

Lo anterior, esta comprobado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), quienes mediante varios casos estudiados confirmaron que dormir con lentes de contacto puestos puede llegar a ser bastante malo para los ojos.

Según reportes, alrededor de 1,075 casos de infecciones de cornea relacionadas con las lentillas, fueron descubiertos entre 2005 y 2015 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

En dichos casos, encontraron que un alto porcentaje de estas infecciones se debía al uso prolongado de las lentes de contacto y por consiguiente dormir con ellas.

Pero, te preguntarás porqué razón es malo no quitarte las lentillas antes de tu descanso por la noche. Esto, lo explicó la Asociación Americana de Optometría (AOA) mediante su campaña Think About Your Eyes.

“Las personas que usan lentillas son particularmente susceptibles a las infecciones en los ojos debido a la disminución de oxígeno que llega a sus córneas. También por la acumulación bacteriana o micótica causada por la mala desinfección de sus lentes de contacto”, indicaron.

Presta atención a infecciones en los ojos

Es decir, al no recibir suficiente oxígeno, la córnea puede inflamarse y agrietarse, y esto puede abrir el paso a las bacterias y a las infecciones. Por ello, la importancia de que el oxigeno llegue correctamente a la córnea para que siempre haya lagrima entre la lente y el ojo.

Entre los principales motivos de infección de personas que usan lentes de contacto, es la acumulación bacteriana o micótica, causada por la mala desinfecciones de sus lentillas.

Es importante señalar que, la mayoría de los casos de infección se tratan oportunamente. No obstante, no quiere decir que no pueda presentarse como algo más grave.

Por el contrario, en casos extremos, las consecuencias en las personas pueden llegar hasta el punto de perder la visión. Así que, evitando este tipo de incidencias, lo mejor y recomendable es quitarse las lentes de contacto antes de dormir.

