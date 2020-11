¿Cuáles son las señales que debes tomar en cuenta para divorciarte?

DE MUJERES. En la actualidad, la mitad de las parejas que viven en matrimonio, terminan en divorcio. Y a pesar de que existen miles de razones para no seguir más, también existen varios factores que desencadenan otros problemas que suelen ser de importancia mayor.

Antes de tomar cualquier decisión, es importante conocer la situación y prever los escenarios futuros ante un divorcio.

Abuso

Si como mujer estás recibiendo actitudes o muestras de abuso, ya sea física o verbal, es la clara señal que no debes de estar ahí.

Así que es muy importante recordar que sin importar lo que pase, nunca será tu culpa la causa de algún abuso, ni mucho menos justificable cuando viene de la persona que supuestamente te ama.

Engaños

Un clásico de miles de rupturas de matrimonios y parejas es el engaño. Sin embargo, todo depende de lo que sucedió, si fue una aventura física o solo emocional, ¿hasta donde estás dispuesta a tolerar? Un engaño conlleva un proceso emocional que en muchas ocasiones termina en el perdón o la separación.

Tomas consejos de otros

Las parejas, incluyendo los problemas, son de dos, por lo que nadie más debe de interferir o dar su opinión sobre lo que se debe o no se debe de hacer. Aunque no lo parezca, nadie más que las personas involucradas conocen la versión completa de la historia, así que es importante no dejarse llevar por las actitudes de los demás.

Comunicación

Como mujeres adultas y con experiencia en parejas, sabemos que la comunicación lo es todo, especialmente cuando se trata de hablar con el corazón en la mano y tener esa conversación honesta, que a pesar de ser difícil, todas las parejas deben tenerlas para poder determinar si es un acuerdo entre ambos la separación.

Plan de crianza

Si has tomado la decisión de divorciarte o simplemente separarte de tu pareja, es importante tener en cuenta un plan de crianza. La separación de una pareja suele ser difícil cuando se trata de solo dos personas, ahora cuando esto incluye niños, todo se vuelve más complicado.

Por lo anterior, es importante conocer de derecha a izquierda el plan de visitas, finanzas y sobre todo, la dependencia emocional y psicológica de los niños hacia sus padres.

