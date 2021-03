Diputado Elvir: Movimiento de Luis Zelaya «no recolectó las actas a la hora del proceso electoral»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El diputado Juan Carlos Elvir sugirió que las personas que están en las Mesas Electorales Receptoras (MER) deben ser certificadas, debido a que representan una función pública.

Asimismo, Elvir señaló que los ciudadanos a cargo de estos puestos deben juramentarse, pues él considera que debería ser hasta por escrito, para que ellos conozcan sus deberes y derechos.

Detalló que el Central Ejecutivo del Partido Liberal se opuso a que se brindaran los nombres de las personas para las mesas electorales.

“Yo le garantizo que ese movimiento que más protesta hoy, en el caso particular, el Partido Liberal, no recolectó las actas a la hora del proceso electoral”, opinó el diputado, mencionando que los simpatizantes de Luis Zelaya pretextan el no tenerlas, para argumentar que hay un fraude electoral.

Desorganización y faltas

El parlamentario recordó una experiencia en el 2017, cuando al Partido Liberal le hizo falta cinco mil actas. A raíz de este hecho, Elvir recalcó que son señales de que un movimiento no tiene organización y que hace falta estructura.

“Luis Zelaya siempre ha tenido ese pensamiento ilusionista”, opinó Elvir, haciendo énfasis en que la acción que está demostrando es que el liberalismo lo rechazó.

Acontecimientos pasados

Otra experiencia que rememoró el diputado fue con el Partido de Libertad y Refundación (Libre), detalló que en el 2017, de 36 mil representantes, 10 mil no llegaron a las mesas electorales, dejando como consecuencia, mil actas faltantes.

A raíz de este suceso, Elvir expresó que un partido que no tiene la capacidad de poder recolectar actas, no va a ganar.

Corrupción

Elvir arguye que el tema de la corrupción no es un problema de movimiento, es un problema general, por ende, es un problema social.

Finalmente, dijo a un medio local, que “nadie puede estar señalando ética cuando se usa el poder para abusar en el poder”.

