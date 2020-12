Diputado presenta iniciativa para otorgar amnistía tributaria de 180 días

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El diputado por el departamento de Cortés, Walter Romero, presentó ante la Secretaría del Congreso Nacional un proyecto de decreto orientado a otorgar amnistía tributaria y de servicios de la mora, correspondiente a 2020, por 180 días a partir de enero próximo.

«Esta amnistía que abarque hasta el 31 de diciembre del año 2020 hacia atrás, que haya facilidades de pago», dijo Romero.

«En los casos, por ejemplo, del Seguro Social y las municipalidades, sin que se pida alguna prima a los contribuyentes porque si no, no sirve de nada la amnistía», explicó el congresista.

Agregó que, según el proyecto de decreto, la amnistía tendrá una vigencia de 180 días, una vez salga publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Asimismo, reveló que hay negociaciones avanzadas con los diputados.

«Estamos trabajando, ya hemos hablado con varios compañeros diputados y estamos haciendo la labor legislativa, para que pueda haber ambiente y pueda ser aprobado este proyecto de ley en los próximos días», indicó.

Crisis por pandemia y huracanes

Según Romero, esta amnistía es necesaria por la crisis económica, debido a la pandemia por COVID-19, la cual se agravó por la doble tormenta.

«Desde antes de las tormentas tropicales Eta e Iota lo he mantenido. Siempre he dicho que mientras el país no tenga un crecimiento económico sostenible, por arriba del 6.5 o el siete por ciento, va a ser necesaria la amnistía», recalcó.

El congresista del Partido Liberal, refirió que hay más de dos millones de personas desempleadas y ellos siempre tienen que pagar cargas tributarias.

«Esas personas tienen que pagar matricula de su vehículo porque tienen que moverse de alguna forma para subsistir, para sobrevivir», externó.

