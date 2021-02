Cliente denuncia: Hugo le debitó de su tarjeta por pedidos que no hizo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El uso de envíos es muy común en los últimos meses debido a la llegada del COVID-19, porque es un mecanismo práctico, fácil y rápido para obtener algunos productos y alimentos.

En la actualidad son varias aplicaciones móviles las que ofrecen este tipo de servicio a la población. Uno de sus principales lemas es la seguridad y prontitud con que llegan las órdenes, luego de que la persona pidió.

Sim embargo, no todo es «color de rosa», según un usuario que denunció que se le estaba debitando de su tarjeta de crédito a través de la aplicación Hugo. El ciudadano constató que se le estaba «volando» el dinero, sin que él pidiera los productos.

La persona afectada contó cómo fue la experiencia del supuesto «robo» mediante Hugo.

Denuncia y mala experiencia

El ciudadano expresó su indignación de la siguiente manera: «El día de hoy alrededor de las 2 de la tarde quise hacer un pedido por medio de Hugo, al momento de efectuar ellos el cobro salió denegada la tarjeta, me llamó la atención porque yo contaba con una cantidad de 1000 en la cuenta y se me hizo raro».

«Cuando empecé a revisar los mensajes que el banco le envía a uno por consumo me llamó la atención que aparecieron dos cargos con diferentes números de referencia que ya Hugo había debitado de la tarjeta de débito», cita la denuncia.

Además, el denunciante describe: «Empecé a comparar el pedido con los mensajes de débito del banco y no cuadraban. Les escribí por mensaje y me contestó una señorita de nombre Vanesa, me dijo que iba a revisar. Al cabo de unos minutos contestó y dijo que lo iban a pasar a contabilidad y que tenía que esperan 15 días hábiles para que ellos pudieran hacer en reembolso».

El denunciante compartió lo siguiente como evidencia.

Denuncia

«Le dije a ella que lo que me habían hecho era robo/estafa, a lo que contestó que ese era el procedimiento. Le dije que necesitaba el dinero y entonces me contestó un señor de nombre Ricardo y le dije lo mismo, que necesitaba hoy el dinero, que así como ellos ni en 5 minutos le debitaban a uno, que así mismo me regresaran mi dinero, porque lo que le hicieron fue un robo», describe el afectado.

«El señor Ricardo me contestó que no era un robo porque ellos me lo iban a devolver y tenía que esperar 15 días», concluye el texto de la denuncia.

