Jóvenes de La Esperanza que denunciaron a policías tuvieron que huir “por amenazas”

LA ESPERANZA, INTIBUCÁ. Unas jóvenes hondureñas dieron a conocer que los abusos de las autoridades policiales son reiterados, y que por denunciar, tuvieron que huir para buscar refugio en otro país.

Una amiga de ellas brindó declaraciones a una periodista de HCH y explicó lo siguiente: «A las muchachas que les robaron el dinero hace 22 días, esas muchachas se fueron huyendo para Estados Unidos, porque las amenazaron. Entonces, ellas debido a esas circunstancias les tocó salir huyendo, y más si pudieran que les den un asilo político sería mejor, porque ellas se fueron con sus hijos y debido a las circunstancias, a la inseguridad que hay en el país. Soy una amiga de ellas», expresó.

«Ellas dijeron que las… era el toque de queda, uno acepta que estaban en un error. Pero, ellas venían de trabajar y tuvieron un altercado con la policía, la policía se le tiró a una de ellas, entonces ella respondió, y como que tuvieron un debate ahí, y se las llevaron. Ya estando ahí las amenazaron que las querían violar, las querían… hacer de todo. Ellas no se dejaron», declaró.

La mujer externó que, como las amenazaron, optaron por irse y ahora están en México. Agregó, que aproximadamente «les robaron 10,000 lempiras». Hace 15 días que ellas partieron de La Esperanza, porque se vieron obligadas a huir, mencionó.

Declaraciones

«Como a eso de las 7:00 u 8:00 nos detuvieron miembros de la Policía, y apuntándonos con sus fusiles, nos obligaron a bajar, junto con la persona que andábamos. A mi primo lo esposaron y lo subieron a la patrulla sin darle explicaciones. Luego, un policía dio la orden de que nos llevaran a nosotras también, pero nos negamos, porque no andábamos en nada malo, entonces comenzaron a golpearnos y gasearnos», dijo una de las denunciantes.

«Me golpearon la cara, una policía mujer se subió encima de mí y otro policía me echó gas. Me sacaron el dinero de la chamarra, sentí la mano cuando me sacaron el dinero. Estando ya en la posta, nos quitaron nuestras pertenencias y no nos dejaron hacer ninguna llamada. Un policía que andaba de civil nos estuvo amenazando e insultando durante toda la noche. Sacó una navaja, se intentó meter a nuestra celda porque nos querían violar«, agregó su compañera.

Fuente: HCH.

Puede seguir leyendo acerca de este caso: «Nos querían violar»: ya habían denunciado a policías de posta en La Esperanza, Intibucá

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0