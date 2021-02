Denuncia: miembros de la FNAMP roban, amenazan e intentan violar a mujer en su casa

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Una fémina denunció a través de un medio de comunicación nacional que fue víctima de un robo y amenazas por parte de supuestos miembros de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP).

De acuerdo con su versión, los sujetos irrumpieron su humilde hogar e intentaron matar y hacerle daño a su hijo, un menor de tan solo cuatro años de edad.

Los supuestos miembros de la FNAMP llegaron hasta la vivienda de la fémina a buscar «una persona que tenía escondida», pero la mujer negó que su casa servía de refugio para alguien.

Lea además: VIDEO| Captan momento en que matan a hombre en concentración política en Olancho

Relato, una noche de terror

«Como a eso de las 8:30 P.M. me agarraron a patadas la puerta y me dijeron ‘abrí, hija de tantas’. Yo les dije que ya les iba a abrir, y les abrí la puerta, les dije que revisaran y revisaron», comentó.

«Entonces, allí me dijeron ‘andamos buscando porque vos tenés gente escondida acá’. Les contesté que yo aquí solo duermo con mi hijo, que tiene cuatro años de edad», agregó.

«Llegaron y me agarraron a patadas, me insultaron, me pusieron una bolsa en la cabeza a modo de matarme. De allí me pusieron una almohada en la cabeza, queriéndome matar con el rifle, a modo que los vecinos no escucharan”, contó la fémina.

“Le preguntaban a mi hijo ‘¿Cómo se llamaba tu papá? Y mi hijo les dijo que su papá este en Estados Unidos. Entonces allí le pusieron el rifle, a mi bebé, de tan solo cuatro años”, aseguró.

Además, la mujer dijo que los sujetos le intentaron quitar su vestimenta y ropa interior, pero, de no ser porque los vecinos se pusieron alerta, su final hubiese sido otro, manifestó.

“Los vecinos, alarmados, agarraron a pedradas mi casa, porque pensaban que me estaban haciendo algo. Me bajaron el short, me iban a bajar mi ropa interior, me levantaron mi camisa y me iban a manonesar», narró la fémina.

Robo de mercadería

Por otro lado, la mujer detalló que el día que estos sujetos entraron a su casa, le robaron varias pertenencias que no tenían que tocar. Esta mujer se dedica a la comercialización de productos.

«Luego, cuando me estaban revisando toda la casa, se llevaron prendas que no tenían por qué llevarse», como ropa, joyas, dinero en efectivo y otros enceres. “Ellos andan haciendo eso, robando, no nos cuidan», lamentó la mujer.

¿Son de la FNAMP?

Por otro lado, la fémina aseguró que “ellos son de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, andan vestidos con camisas de colores y de chalecos de color café. Me insultaban demasiado, yo creo que fue gracias a Dios que no me mataron”.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.