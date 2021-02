Denuncia: Saquean Ciudad Blanca mientras militares «toman café»; IHAH desconoce

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El dirigente misquito Edy Mcnab, a través de un medio de comunicación televisivo, denunció que en La Mosquitia hondureña no solo se está dando una masiva deforestación, sino que también se están llevando las piezas arqueológicas de Ciudad Blanca.

Dijo que mientras todos están enfocados en la pandemia del COVID-19, La Mosquitia está sufriendo hurto de piezas arqueológicas. Los pobladores «viven preocupados porque hoy están extrayendo todos los restos arqueológicos de la Ciudad Blanca«, dijo.

También dijo que eso preocupa porque Ciudad Blanca es un patrimonio que tiene que ser cuidado, pues allí está parte de la historia precolombina. Además, comentó que los historiadores, investigadores y antropólogos «no han hecho nada».

A Ciudad Blanca se le asignó varios elementos militares para evitar el saqueo de sus piezas arqueológicas. Sin embargo, según denuncia Mcnab, estos están allí «tomando café, viendo a los depredadores que entran y salen con los recursos para ir a venderlos».

«Los están vendiendo a precio de gallo muerto y no les está importando dejar sin nada a Ciudad Blanca y no hay no hay ni una preocupación por parte de nadie», lamentó.

Desconocen denuncia

Sobre la denuncia hecha por Mcnab, Diario TIEMPO se contactó con el abogado Héctor Portillo, Gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). Portillo, en primera instancia, dijo desconocer de la denuncia al momento de ser abordado por TIEMPO Digital.

«Me sorprende la denuncia, porque se tiene una dinámica bastante informativa con la fiscalía de Etnia y Patrimonio Cultural», aseveró.

Rememoró que hace cinco años se dio una denuncia igual, donde nativos de La Mosquitia vendían las piezas arqueológicas que encontraban. «En ese caso, nosotros procedimos a la denuncia con la fiscalía y esta se sumó a la inspección», manifestó.

Además, dijo que desconoce si es una denuncia nueva e instó a Mcnab para que interponga formalmente. «Si se trata de la misma denuncia de años anteriores, ya está atendida. Nosotros no hemos recibido una denuncia formal», aseguró.

