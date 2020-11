DE MUJERES | Razones para reconocer si mi pareja será un buen padre

DE MUJERES.- Seguro te has preguntado cómo sería tu pareja de padre, y es que es algo normal, te permite evaluar si te gustaría seguir adelante en la relación o no, aunque solo sea un supuesto ficticio te permite analizar si quieres dar un paso más o si en algún momento puede darse.

Por lo que, existen características que te ayudarán a saber si tu pareja será un buen padre o no, esto porque la manera en la que se comporta te dirá mucho de lo que puedes esperar de él si algún día llegan a tener hijos.

Los pequeños detalles importan

Si tu pareja es de esas personas que recuerdan cumpleaños de los miembros de tu familia o si agradece por el beso que le diste de buenos días, entonces seguramente estará dispuesto a mostrar mucho asombro cuando su hijo le muestre lo que hizo por sí solo.

Le gusta jugar

En su relación de pareja seguro hay momento en los que disfruta hacerte cosquillas o hacerte pequeñas bromas inofensivas, esos momentos en los que no le importa perder la compostura para hacerte feliz serán clave para cuando tenga un hijo y que no le importará darle un beso de buenas noches a la muñeca preferida de su hija o sentarse a tomar el té.

Está dispuesto a ver cualquier película

Todos tenemos gustos específicos y quizás a él no le agraden los géneros que a ti, pero si está dispuesto a ver una película que no sea de su total agrado, no tendrá problema en llevar a tu hija a ver “Frozen” las veces que sean necesarias.

Te cuida

Si es de los hombres que siempre está pendiente de ti, de una manera sana, es decir, se preocupa cuando estás enferma y te consiente, eso mismo hará cuando sus hijos estén enfermos o necesiten apapachos después de un día difícil.

Predica con el ejemplo

Hoy en día es importante que cada persona asuma sus responsabilidades en el hogar, y un hombre que hace es funcional será un excelente padre pues podrá predicar con el ejemplo, desde enseñarle a barrer a sus hijos hasta mostrarle que cualquiera puede cocinar y ser autosuficiente.

Mantiene la calma

Lo sabemos, a veces los niños pueden ser desesperantes, sobre todo en las edades en las que los berrinches están a la orden del día y no entiende razones, pero un hombre que mantiene la calma hará un excelente papel en la crianza de sus hijos, incluso ante esas pruebas de fuego.

No teme demostrar su amor

Dentro de nuestra sociedad no siempre es fácil encontrar hombres que demuestren su amor en público, pero sí existen, esto es importante porque tus hijos deben aprender que no está mal demostrar sus emociones.

