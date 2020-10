Crean traje volador para que rescatistas accedan a tierras remotas

REDACCIÓN. Es posible que, en más de alguna ocasión, hemos visto en algún documental de cómo ocurre un accidente o una situación de infortunio y los rescatistas deben de batallar para llegar a las víctimas.

Más allá de una escena de una película, es una dificultad real. Muchas veces los equipos de paramédicos se enfrentan a un camino prácticamente inaccesible para llegar al sitio donde se les necesita.

En otros casos, quizá sí es posible abrirse espacio, pero, la limitación es el tiempo. Sabemos que en el caso de una urgencia, unos cuantos segundos pueden decidir si alguien tiene un chance de sobrevivir o deja allí su último aliento, aumentando las cifras de la tragedia.

Ahora, una empresa de origen británico se preparó para eliminar esa barrera. Hablamos de Gravity Industries, que trabajó arduamente para sacar un invento que, aunque es costoso, salvaría muchas vidas.

La compañía ya realizó su primer vuelo piloto con su traje de propulsores, que permitirá a los rescatistas estar «en un dos por tres» en los lugares más recónditos. La primera prueba se llevó a cabo en un parque en el noroccidente de Inglaterra.

El equipo especializado procedió a ubicar -cuidadosamente- a una mujer y una niña en una zona montañosa del parque. Después, Richard Browning, dueño de Gravity y cabeza maestra de la invención, voló hasta la ubicación, simulando la atención de una emergencia.

En el video que la compañía publicó, se estima que, en condiciones normales, el paramédico habría tenido que caminar más de 25 minutos en ascenso para llegar al lugar del accidente. Sin embargo, con el traje, tomó menos de dos minutos.

De manera precisa, el viaje tardó 90 segundos, convirtiéndose en un éxito total. Pero, para que todo fuese más realista, Browning se comunicó desde aquella cima con el servicio de ambulancias aéreas locales para que llegaran y subieran a las pacientes a los helicópteros.

Todo el «show» salió de maravilla. ¿La mamá y su pequeña? El experimento indica que habrían sobrevivido. Andy Mawson, director de operaciones del servicio de ambulancias en mención, alabó lo observó.

«Con esta tecnología, nuestro equipo puede llegar a los pacientes más rápido que nunca, ya sea para aliviar el dolor o salvarles la vida», manifestó.

Browning, por su lado, acotó que cada vez descubren aún más sobre lo que pueden lograr con la distinguida invención.

Cabe decir que el traje con propulsión se creó desde 2017; sin embargo, es hasta ahora que se está adecuando para que participe en operaciones de emergencia. Es potente, pues utiliza más de mil caballos de fuerza; y, pues, cuenta con el equilibrio humano natural para su funcionamiento.

Además, el traje cuenta con cinco turbinas, mismas que generan unas 120 mil revoluciones por minuto en sus motores. No obstante, su pesa solo ronda los 27 kilogramos.

En el audiovisual, la compañía agregó: «No sabemos lo que nos depare el futuro, pero si este es el comienzo estamos muy orgullosos».

Is this the future of pre-hospital care? 🚀🤩

Thanks to @takeonGravity for working with our team to test this exciting development that could save lives.

Read more: https://t.co/qcRMmlaSqq

Watch more videos on Gravity's YouTube channel here: https://t.co/XSQgEsvnDP pic.twitter.com/Wn1UDWCxdV

— Great North Air Ambulance (@GNairambulance) September 29, 2020