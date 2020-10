Galardonan a hondureño en Inglaterra por su destacada empresa cafetalera

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El café hondureño sigue dando de qué hablar a nivel mundial, y hoy, que es Día Internacional del Café, un hondureño fue premiado en Inglaterra por su destaca empresa cafetalera.

Cabe mencionar que el hondureño homenajeado es Wilmer Cárcamo y su empresa es Caribe Coe Co. A dicha empresa se le otorgó el premio «Great British Entrepreneur Awards and Community 2020». Este reconocimiento, sin duda, es un verdadero orgullo cinco estrellas.

Según se conoció, los organizadores del evento se pusieron en contacto con el hondureño

para poder incluir su café entre las categorías de «Family Business of the Year» y «Food and Drink Entrepenur of the Year».

El premió se logró gracias al esfuerzo que Cárcamo y su esposa Elle. Hay que agregar que el compatriota es originario de La Ceiba, ciudad ubicada en la zona atlántica de Honduras. Gracias a ese esfuerzo, lograron poner en alto el nombre de su empresa.

Por otra parte, este tipo de premios en el país ingles, busca destacar las historias inspiradoras de emprendedores en Inglaterra.

Ganadora entre más de 500 empresas

Cabe destacar que la empresa del hondureño cinco estrellas, fue elegida entre más de 500 empresas finalistas de la región. Hay que agregar, que había emprendimientos de diferentes regiones de Inglaterra y el norte de Irlanda.

Se conoció que la premiación fue transmitida de forma virtual el pasado miércoles 23 de septiembre. No obstante, solo los ganadores asistieron de forma presencial a la gala para poder recibir su reconocimiento.

Pero esta no es la primera ocasión que la empresa del compatriota participa en este tipo de concursos. Anteriormente, ya lo había hecho en concursos cómo en el Young Traders Market, quedando como ganador en la categoría de comestibles. Por su victoria fue invitado a un show de Inglaterra llamado «The One Show en BBC One» con los otros cuatro ganadores de la categoría.

Negocio familiar

Por otra parte, hay que destacar que Caribe Coe Co. es una empresa familiar y fue creada debido al amor por el café de calidad. La visión siempre ha sido mejorar la calidad de la bebida aromática destacan.

Además, la empresa del hondureño está asociada de forma directa con las cooperativas cafetaleras de Honduras. Lo anterior permite a los clientes acceder a los precios más

competitivos del mercado, para la calidad del grano de café.

