REDACCIÓN. ¿Buscas vengarte de un hombre mujeriego? Conoce lo que más le duele y prepárate para darle una lección que irá justo a su ego, pues aunque parecieran tener un ego imposible de herir, no es así.

Los hombres mujeriegos son expertos manipuladores, persistentes y muy audaces. Tienen la habilidad de ganarse tu confianza y descubrir tus debilidades. Una vez que lo hacen, no dudarán en aprovecharse de ellas.

El objetivo de un womanizer es conseguir toda tu atención, tu cariño y hasta tu tiempo. Cuando lo logra, pierde el interés y va en busca de una nueva conquista.

Si ya descubriste el juego de un hombre mujeriego, tal vez quieras darle una lección y puedes hacerlo. Aquí te decimos cómo darle en donde más le duele.

Lea también: DE MUJERES | Con estas señales reconocerás a un hombre infiel

¿Cómo puedes vengarte de un hombre mujeriego?

1. No contestes sus mensajes ni llamadas

Un hombre mujeriego se entretiene jugando al cazador y todas sus atenciones no son sinónimo de interés. No le des la satisfacción, déjalo en visto y no le contestes, de esa manera vas a herir su orgullo.

2. Aléjate de él

Limita el contacto que tienes con ese individuo que no vale la pena. No es necesario cortar toda comunicación con el hombre mujeriego. Sin embargo, si te busca o te resulta demasiado doloroso estar cerca de él, toma en cuenta el siguiente punto.

3. Bloquéalo

Si no puede ver tu perfil, comenzará a carcomerlo la duda. Déjale en claro que no te interesa saber más nada de él.

4. Sé indiferente

A este tipo de individuos le encanta ser el centro de atención en cualquier lugar al que va. Si coincides con él, no lo tomes en cuenta, ignóralo. Ellos adoran tener poder sobre las mujeres. Si se da cuenta de que no existe en tu mundo, entrará en crisis.

5. Muéstrate segura

Aunque no lo creas, un mujeriego es muy inseguro, por eso le gusta saber que puede destruir la confianza de sus conquistas. Si ve que su actitud de patán no te afecta, lo sacarás de su zona de confort.

6. Demuestra lo guapa que eres

Pasar por una decepción amorosa no es sencillo, es lógico que quieras abandonar tu rutina de belleza , pero si deseas darle una lección, debes cambiar tu estrategia.

Ponte ese outfit que te encanta, con el que te sientes segura, poderosa y hermosa. Sonríe y sigue adelante con tus proyectos.

7. Gánate a sus amigos

Ojo, esto no quiere decir que debes llorar y hacer el papel de víctima. Si te preguntan por él, no hagas comentarios negativos, demuestra que eres fuerte y que nada ni nadie es capaz de derribarte.

8. Conoce gente nueva

Rodéate de personas nuevas. Ve a las fiestas de tus amigos y lugares en los que puedas interactuar con gente que no conoces. Le demostrarás que tu vida no se ha detenido por alguien que no vale la pena.

9. Sal con alguien más

No se trata de que uses a una persona para lastimar al hombre mujeriego que te hizo daño. Si te diste la oportunidad de salir con gente nueva y alguien de tu nuevo círculo te interesa, ¡disfrútalo!

10. Sé feliz

Algunos consideran que los hombres mujeriegos son misóginos porque no soportan ver a las mujeres teniendo una vida plena.

No dejes que su toxicidad te alcance. Si no te trató como merecías ni se dio la oportunidad de conocerte, él se lo pierde. Sé feliz porque te lo mereces, sonríe y disfruta de tu vida.

Nota para nuestros lectores:

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF05