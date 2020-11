COHEP: Tras Eta e Iota, Honduras presenta pérdidas de 125 mil millones de lempiras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un informe realizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) indica que se reportan pérdidas de 125 mil millones de lempiras en Honduras, tras los daños provocados por el paso de los fenómenos tropicales Eta e Iota, así lo detalló el directivo Juan José Lagos.

El empresario además explicó que se ha hecho el recuento y al menos unas 80 personas han fallecido. Asimismo se reportan una gran cantidad de desaparecidos en la zona del Valle de Sula.

Él detalló que son más de 3 millones 500 mil ciudadanos los que resultaron afectados por los embates de los ciclones tropicales Eta e Iota, y unos 120 mil de los mencionados permanecen albergados.

Lea además: Sector industrial: reactivación económica de Honduras tomará dos años

Golpe a la economía

Juan José Lagos, también explicó que es un gran impacto a la economía nacional. Y esto es porque las personas afectadas en su mayoría pertenecen al grupo de la población económicamente activa.

Referente a los daños en la infraestructura, el funcionario del COHEP detalló que más de 33 puentes quedaron destruidos en su totalidad y otros 50 dañados, estos datos son a nivel nacional.

Y en materia de viviendas, Lagos señaló que son más de 33 las afectadas en todo el país. Por lo tanto, consideran que se deben crear programas no solo para habilitar las que quedaron dañadas, sino más bien analizar las zonas que no son viables para vivir.

“En términos generales hablamos de más de 125 mil millones de lempiras en pérdidas, lo cual es difícil recuperarlo en poco tiempo”, apuntó el empresario.

Hasta el momento el gobierno no ha presentado un informe formal y final en el que se calculen y sumen todos los daños. Además, la zona del Valle de Sula no se ha terminado de limpiar y las aguas de las inundaciones no han terminado de ceder.