Cepa brasileña se acerca: «Sería una catástrofe» si llega a Honduras, según médicos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La nueva variante de COVID-19 descubierta en Brasil cada día se acerca más a Honduras, y es que en las últimas horas se detectó en Costa Rica y antes confirmaron su presencia en Panamá. La cepa que tiene en jaque al país sudamericano y que lo convirtió en una amenaza a la salud pública, ¿está en el país?

Expertos consultados por Diario TIEMPO Digital coincidieron en que a Honduras le espera un escenario catastrófico si la variante de Brasil llega al país.

El doctor Marco Eliud Girón dijo a este medio que el sistema sanitario debe estar preparado, no solo para la cepa de Brasil, sino para la de Reino Unido, Sudáfrica, la californiana, la de Nigeria.

Por lo cual recomendó reforzar los laboratorios de virología y recordó que las autoridades de Salud habían prometido seis. Actualmente solo dos están funcionando e inauguraron un tercero, pero se desconoce si ya está en funcionamiento.

Asimismo dijo que, en la actualidad, según datos de los entendidos en la materia, en Honduras hay más de medio millón de casos activos. Estimó que en las próximas semanas el país podría superar el millón de contagios si el gobierno y la población no toman las medidas necesarias.

Escenario catastrófico

Sobre lo que le espera a Honduras si la nueva cepa de COVID-19 llega, expresó que primero habría que ver lo que sucede en Brasil donde en un solo día se reportaron más de 4 mil decesos.

A ello añadió que la cepa brasileña es más contagiosa y produce más hospitalizaciones y que por ello se reportan más defunciones por COVID-19.

«En Brasil rompió récord, 4 mil muertes en 24 horas, si eso se traslada aquí a Honduras eso sería desastroso, se dispararía la mortalidad», advirtió Girón. «Sería una catástrofe tipo apocalíptica», sentenció.

Más hospitalizaciones

Mientras tanto, el médico Samuel Santos coincidió con Girón y dijo que la cepa de Brasil es más contagiosa y que por ello hay más hospitalizaciones. En ese sentido, explicó que eso es lo que causa el colapso de los hospitales y dificulta que se puedan atender a más pacientes, incrementando el número de muertos.

«Lo que aumenta la mortalidad es que los centros hospitalarios colapsan porque no hay posibilidad de atender a tanto enfermo», dijo el médico.

Aclaró que el virus no es que mata más rápido, sino que la mortalidad se debe al aumento de número de pacientes. Añadió que en Honduras no se han hecho estudios para saber si ya está la cepa en el país, «lo que no sería nada raro».

«A Honduras le espera una catástrofe. Los países más preparados están preocupados, no porque el virus sea más mortal, sino porque es más contagioso y colapsa los hospitales y aumenta la mortalidad«, recalcó.

Ante la falta de cupos en los hospitales y falta de vacunas, es preocupante, dijo Santos. «Es una situación angustiante. Él recordó que Honduras es el único país de Centroamérica no está aplicando vacunas y eso genera más preocupación».

