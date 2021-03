Caso Alejandra: a 7 años de reclusión condenan a uno de sus violadores

ATLÁNTIDA, HONDURAS. A siete años y seis meses de reclusión en centro especial condenaron a joven menor de edad por el delito de violación en prejuicio de la joven Alejandra en La Ceiba.

Este jueves se dio lectura de la sentencia de uno de los implicados del caso Alejandra, una menor de edad que fue agredida sexualmente por tres supuestos «amigos» en un complejo hotelero.

El juez condenó al menor infractor por el licito de violación agravada a título de coautoría. Por lo cual, se decretó una sanción privativa de libertad en el centro estatal especializado Jatelva, ubicado en Francisco Morazán.

A otro involucrado, identificado como Luis José Ulloa Hernández, de 20 años, se le sigue el proceso penal por la agresión sexual en perjuicio de la menor.

Sin embargo, el tercer implicado, Juan Manuel Gámez Castejón, se encuentra prófugo de la justicia. A él se le supone responsable de coautor del delito de violación especial en su grado de ejecución tentativa.

Caso Alejandra

El día sábado 20 de abril del 2019, en el complejo turístico Hotel y Villas Palma Real ubicado en la aldea Roma del municipio de Jutiapa, Atlántida se encontraba la víctima, Alejandra, compartiendo con su familia.

A eso de la 1 de la tarde de ese día, la joven se encontró al acusado y menor de edad, quien la invitó a una de las villas para compartir con otros «amigos».

Al llegar, a Alejandra le dieron bebidas alcohólicas y la habrían drogado, según resultados forenses, dejándola en un estado indefenso, lo que el infractor aprovechó y la agredió sexualmente junto a los otros dos jóvenes adultos.

La joven fue encontrada por personas ajenas, que le avisaron a su madre y demás familiares.

«Mamá escúchame por favor, yo te voy a decir lo que pasó. Escúchame por favor. Ellos me dijeron que se me iba a olvidar. No dejes que me duerma”, decía la joven, según testimonios, tras encontrarla.

Tiempo después el menor se entrego a las autoridades, como también lo hizo Ulloa Hernández, otro involucrado.

