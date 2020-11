Cronología: ¿Justicia para Alejandra? Se aproxima semana clave en el caso

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Esta semana es clave para dar justicia a Alejandra, en la que el sistema judicial decidirá si Luis José Ulloa, uno de los acusados de haber abusado de la joven, sale libre o se le abre juicio formal.

Alejandra es una menor de tan 16 años que fue violada por Ulloa y dos abusadores más, según su testimonio. Cabe mencionar que el acusado, estuvo huyendo de la justicia durante siete meses, hasta que se presentó a los juzgados hondureños.

Cronología

La agresión sexual contra Alejandra, ocurrió el mes de abril de 2019 en el hotel Palma Real de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, zona norte Honduras. La niña de solo 16 años se encontraba de vacaciones junto a su familia en dicho complejo turístico cuando fue violada, supuestamente por Manuel Gómez Castejón, un segundo joven de quien se omite su nombre porque aún es menor de edad y Luis Ulloa Hernández.

Su madre Flor de María Sosa, con base en el testimonio de su hija, hizo público el abuso sexual. Además, de las circunstancias y testigos que rodearon el hallazgo de la niña el día en que ocurrió el día de la violación.

«Mamá escúchame por favor, yo te voy a decir lo que pasó. Escúchame por favor. Ellos me dijeron que se me iba a olvidar. No dejes que me duerma”, advirtió constantemente Alejandra a su madre; lo anterior después de que fue encontrada por varias personas ajenas a la niña.

Alejandra había sido drogada con metanfetamina por los tres acusados, de acuerdo con los resultados de los exámenes médico forenses.

Prófugos

Hasta la fecha, Luis Ulloa es el único de los involucrados que guarda prisión, puesto que el segundo implicado, Juan Manuel Gómez Castejón, se encuentra huyendo desde el día en que ocurrió la violación.

Entre tanto, el tercer implicado de quien no se sabe su nombre, por ser menor de edad fue puesto en libertad y entregado a sus padres, luego de que el pasado 11 de marzo del presente año le fue modificada la medida de detención,

Se conoció que los juzgados tomaron esa decisión debido a que el juicio no se llevó a cabo dentro de los 6 meses que la Ley establece como plazo. Además, hay que agregar que hasta la fecha su caso se encuentra en suspenso mientras se dilucida un amparo en la Corte Suprema de Justicia.

«Todos somos Alejandra«, se le llama al caso en Honduras, debido a la consigna que se utilizó y que ayudó a posicionar públicamente las organizaciones de mujeres y feministas.

Las organizaciones de mujeres han apoyado a la familia Sosa desde que ocurrieron los hechos para que se haga justicia para Alejandra. Según se conoció, el caso ha estado impregnado por una serie de irregularidades que han retardado el avance, a pesar que la mamá de Alejandra es Abogada y Jueza de los Tribunales en los que se dirime el caso.

Un año de prisión

Cabe mencionar que Ulloa, el pasado 1 de noviembre del año en curso, cumplió un año de su presentación voluntaria ante los Juzgados en La Ceiba. Por otra parte, hay que recordar que «el padre de Luis es empresario y socio de la asociación de Palmeros del Valle del Aguan; y en la zona, nadie desconoce que su familia es cercana a reconocidos diputados del Partido de gobierno. Incluso, a uno de ellos Luis le llama padrino», según denuncias de los cercanos a la joven.

El caso ha avanzado de forma lenta, incluso, se ha cancelado en cinco oportunidades. La audiencia preliminar por fin se llevó a cabo el 12 de noviembre.

«Esta audiencia es muy importante», dice Sosa. Lo anterior, porque la jueza que lleva el caso deberá resolver si a Ulloa se le dicta sobreseimiento definitivo o provisional; o si su caso se eleva a auto de apertura a juicio.

