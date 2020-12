«Electrocutados» en La Lima: casi L5,000 de energía les facturan a damnificados

CORTÉS, HONDURAS. Los pobladores del municipio de La Lima están molestos e indignados, ya que después de ser los principales afectados por los fenómenos Eta e Iota, ahora tienen un nuevo problema, la elevada factura por concepto de energía.

Pese a que la mayoría de los limeños no ha regresado a sus viviendas porque no han acabado las labores de limpieza, denuncian que su recibo les llegó con una cifra que ellos no han consumido.

Lea también – Capitalinos a oscuras en plena Nochebuena: ¿Dónde está EEH?, preguntan en redes

Así lo expuso una residente de La Lima, quien sumamente molesta, dio a conocer la situación. Según mencionó la joven, su familia lleva alrededor de dos meses de no estar habitando la casa, por lo cual, era increíble que les llegara un recibo de L. 4,920.05.

Asimismo, reveló que era asombroso que las empresas hicieran eso, cuando conocen la crisis que están atravesando, especialmente el municipio de La Lima, denominado «zona cero» de la devastación.

La joven también detalló que sabían que muchos hasta estos momentos, no han logrado regresar a sus viviendas, por los daños que sufrieron en el paso de los ciclones Eta e Iota.

Sin consumir, les sale un recibo de energía alto

De hecho, expresó que «a duras penas arreglando las cosas para poder volver y salgan como que usamos el aíre acondicionado todo el mes».

La molestia de la residente es hacía la Empresa Energía Honduras (EEH), encargada de dicho servicio. Mediante su denuncia, ella agregó que hasta los brakes han permanecido abajo, por eso no explica la situación.

Según mencionó la joven, no es la única que estaría atravesando por ese mismo problema, sino varios vecinos más. Además, averiguó y le dijeron que tenía que tomar fotos de la vivienda, el contador, y llevar a la EEH para que pudieran rectificar la factura.

Por lo anterior, parece que tal como ha sucedido a lo largo de la pandemia por COVID-19, la EEH sigue apuntando al bolsillo de los abonados, sin misericordia alguna. Ahora, todo indica que no habrá perdón para los damnificados con el paso de los recientes fenómenos naturales.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn