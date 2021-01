Caficultores aguardan apoyo para prevenir brotes de COVID desde marzo de 2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El virus del COVID-19 ha impactado de una u otra forma en todos los sectores económicos del país, y ante ello, se ha tenido que implementar medidas y el rubro del café no es la excepción.

Al respecto, el dirigente cafetalero Fredy Pastrana, externó que debido al no fortalecimiento de los centros de salud rurales, los corteros de café no están llegando a las fincas. Él agregó que los trabajadores tienen temor a contagiarse con el virus del COVID-19 y no encontrar asistencia médica.

Ante esta situación, dijo lo siguiente: “Es un serio problema el tema de los corteros y ya van varios años, pero este año se está acrecentado más con la COVID, porque muchas personas que venían de los países vecinos de Nicaragua, Guatemala y El Salvador, a raíz de las pruebas que están haciendo para ingresar a Honduras o ingresar a esos mismos países, el cortador se desanima y tiene temor de contagiarse”.

Pastrana consideró que “desde marzo (2020) le planteamos a la ministra de Salud que se fortalecieran los centros de salud rurales, que diéramos una imagen que había medicamentos, doctores, equipo y lastimosamente, no nos volvimos a reunir con ella, pero sentimos que si nos está pasando factura el miedo al COVID, por parte de los cortadores de café”.

Finalmente, el productor de café señaló que a nivel nacional se requieren cortadores y este momento solo hay 30 % de ese total.

OMS

Una de las medidas de bioseguridad que deben cumplir los cortadores de café es el uso adecuado de las mascarillas. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) al respecto?

La OMS publicó nuevas recomendaciones sobre las mascarillas para protegerse durante la pandemia, en las que especifica sobre su utilización.

En áreas con transmisión comunitaria de COVID-19, las mascarillas no médicas deben ser utilizadas siempre por el público en general en lugares cerrados, aseguró el ente rector de la salud.

En lugares al aire libre, la OMS mantiene su recomendación de utilizar mascarillas no médicas de tela, de tres capas y con un filtro en el medio, si no se puede guardar al menos un metro de distancia.

