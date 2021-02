TEGUCIGALPA-HONDURAS. A través de video en vivo, la controversial coordinadora de prensa del canal Hable como Habla (HCH), Ariela Cáceres, respondió preguntas de sus seguidores y habló sobre un posible embarazo y su relación con la también periodista Cesia Mejía.

En su «En Vivo», Ariela contó que se hizo una prueba de embarazo porque sentía que «algo se me movía en el estomago». Sin embargo, reveló que la prueba había dado negativo.

Respecto a Cesia Mejía, Ariela Cáceres dijo que no coinciden en los horarios de trabajo y que, quizás, si convivieran un poco más, podrían tener mejores relaciones interpersonales.

«Ella entra a las 5:45 A.M., al igual que yo, pero ella se va a las 10:00 A.M., y yo me quedo todo el resto del día. Ella regresa a las 5:00 P.M. y se va después del noticiario nocturno, y cuando ella regresa, yo estoy saliendo. Quizás si coincidiéramos más podríamos llevarnos», aseguró.

Lea también: FARÁNDULA | A sus 70 años “La Chilindrina” impacta en bikini negro

¿Por qué le echan la culpa cuando alguien se va de HCH?

Consultada sobre por qué le echan la culpa cuando alguien sale de HCH, Ariela dijo que eso hace mucho que no ocurre, desde que su esposo, Denis Andino, también dejó el canal.

Interrogada sobre si le gustaría trabajar en Q’ Hubo TV, Ariela respondió que por el momento, se concentra en su trabajo en HCH, aunque le ofrecieran mejor salario.

«No sé de donde salió tanto rumor, pero los periodistas no podemos hablar de otros medios de comunicación, porque la vida da muchas vueltas y uno no sabe», expresó Ariela.

Respecto a Alejandra Rubio, Ariela Cáceres dijo que le encanta su forma de ser porque es una mujer segura de sí misma. «Ella es feliz y la miro con un mega cuerpazo», aseguró la coordinadora de prensa de HCH al concluir su «En Vivo».

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.